Jogerős ítélet született az 1998-as Aranykéz utcai robbantás ügyében

Az ítélőtábla szóbeli indoklásában még a "felbujtó felbujtójának" lehetősége is felmerült.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Lényegében helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla pénteken kihirdetett másodfokú határozatával a két évtizeddel ezelőtti, négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság ügyében a korábbi elsőfokú ítéletet, így jogerőre emelkedett Jozef Rohác életfogytiglani és Portik Tamás 13 éves szabadságvesztés büntetése.A szlovák állampolgárságú, első fokon a Fővárosi TörvényszékA pénteken jogerőre emelkedett ítélet szerint a 60 éves férfi leghamarabb harminc év múlva bocsátható feltételes szabadságra.A hatóságok szerint Portik azért ölette meg Borost, mert terhelő vallomásokat tett rá az akkoriban elszaporodott leszámolásos bűncselekményekkel és az 1990-es évek elejei olajügyekkel kapcsolatban., abban az ügyben Portikot nem vádolták meg.Rohác és Portik az eljárás során mindvégig tagadta bűnösségét, pénteken az utolsó szó jogán már csak néhány szót szólt.

"Már mindent elmondtam. Ezeket a bűncselekményeket nem követtem el" - mondta Jozef Rohác.Portik Tamás, aki a korábbi tárgyalásokon tanúsított viselkedéséhez, időnként hosszas és szenvedélyes felszólalásaihoz képest kifejezetten visszafogottnak, megtörtnek látszott, szintén csak azt hangoztatta, hogy nem követett el bűncselekményt.A védelem pedig felmentést, újabb bizonyítást, illetve az elsőfokú eljárás megismétlését.- az előre kiterveltség, nyereségvágy, több emberen és több ember életét veszélyeztetve elkövetés mellett -A szóbeli indoklás során elhangzott, hogy a robbantás áldozatainak teste szinte teljesen összeégett, volt, aki a végtagjait is elvesztette a detonációban és a halál beálltáig rendkívüli szenvedéseken ment át.A szóbeli indoklás a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban kitért arra, hogy a Budán, egy forgalmas kereszteződésben közvetlen közelről géppisztollyal elkövetett, kivégzésszerű merénylet után az elkövető által az egyik közeli kapualjban hagyott felsőruházaton rajta voltak a gyilkos fegyverről és az áldozat autójáról származó anyagmaradványok. Továbbá a hemogenetikus szakértő szerint elenyészően kicsi az esélye annak, hogy nem Rohácot azonosította a helyszínen talált maradványok vizsgálatakor. Ezek alapján a másodfokú bíróság szerint egyértelmű Rohác felelőssége a Fenyő-gyilkosságban.a tábla megjegyezte, hogy, ő tehát a helyszínen volt és elkövetője a cselekménynek. A terhelő tanúk közül a legtöbbnek a vallomását az elsőfokú döntéssel egyetértve kirekesztette az ítélőtábla is a bizonyítékok közül, mert ezek a tanúk többnyire nem voltak szavahihetőek, illetve érdektelenek.A másodfokú bíróság szerint is alappal feltételezhető, hogy Portikkal kapcsolatos bosszúvágy, vagy éppen félelem, illetve a hatóságokkal való együttműködésből remélt előnyök megszerzése motiválhatott egyes terhelő tanúkat, mások pedig vallomásaikban homlokegyenest ellenkezően nyilatkoztak a lényegi kérdésekről. Ezek között a tanúk között volt több, az alvilággal összefüggésben emlegetett ember, például a közelmúltban első fokon, nem jogerősen adócsalás miatt elítélt Vizoviczki László, az alvilág bankáraként emlegetett Lakatos András, vagy a kecskeméti maffiaperben elítélt Radnai László.A bíróságok ugyanakkor egyes tanúk vallomására alapozva mégis elfogadhatónak tartották, hogy "a piszkos munkát Portikék a szlovákokkal végeztették el". Az ítélőtábla szóbeli indoklásában még a "felbujtó felbujtójának" lehetősége is felmerült, azaz, miután társai akkoriban büntetés-végrehajtási intézetekben voltak.Továbbá már korábban jogerőre emelkedett egy másik vádpontban, egy 1990-es évekbeli gyilkosság ügyében Portik és Rohác felmentése. Ugyanakkor egy további 1990-es évekbeli leszámolás,Ha esetében a pénteken jogerőre emelkedett 13 évet és a korábban kiszabott 15 évet összbüntetésbe foglalják és levonják belőle azt a fél évtizedet, amit Portik Tamás előzetes letartóztatásban töltött, továbbá büntetése végrehajtása során részesül az adható kedvezményekben, akkor