Jogsértő volt a Népszabadság bezáratása

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által indított eljárásban Fővárosi Törvényszék Cégbírósága kimondta, hogy jogsértő volt a Népszabadságot bezáró Mediaworks Hungary Zrt. működése, mivel a társaság nem biztosította a munkavállalók képviseletét a társaság felügyelőbizottságában.

A felügyelőbizottság volt az a szerv, amelyik a Népszabadság bezárásáról döntött.



Danó Annát még 2016 júniusában választotta meg a Népszabadság munkavállalóit képviselő üzemi tanács arra a feladatra, hogy küldöttként képviselje a munkavállalókat a Mediaworks felügyelőbizottságában. A Mediaworks azonban az üzemi tanács kifejezett kérése ellenére sem tette lehetővé Danó Annának, hogy részt vegyen a felügyelőbizottság ülésein. A bíróság most az állapította meg, hogy a testület így jogszerűtlenül működött.



Ez a jogsértő helyzet állt fent akkor is, amikor a felügyelőbizottság a Népszabadságot bezáratta, tehát a döntést egy jogellenesen működő testület hozta meg.



A cégbíróság nem fogadta el a Mediaworks azon érvét, hogy a cég átalakulását követően megszűnt az üzemi tanács, és így a munkavállalók képviseleti jogosultsága is, mivel a jogszabályok szerint ez csak akkor történt volna meg, ha új üzemi tanácsot választanak, ez viszont a Mediworks esetében elmaradt. Összességében, a bíróság megállapítása szerint az üzemi tanács jogszerűen működött tovább, és így Danó Annának ott kellett volna ülnie a felügyelőbizottságban.



A munkaügyi bíróság után most a cégbíróság is megállapította, hogy a Népszabadság bezárása jogszerűtlenül történt. A fáról a lehullott leveleket nem lehet a fára visszaragasztani, másfél évvel a történtek után sajnos nincsenek arra jogi eszközök, hogy a Népszabadság működésének helyreállítását a bíróságok kikényszerítsék.



Az eljárásban az ügyvédi képviseletet a TASZ megbízásából Dr. Nagy-Baranyi Nóra ügyvéd látta el.