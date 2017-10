Jóváhagyták a Dózsa György úti gázoló házi őrizetét

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 18-án hosszabbította meg a gyanúsított házi őrizetét, a törvényszék most jóváhagyta azt a döntést.



Az elsőfokú határozat ellen a férfi védői jelentettek be fellebbezést, a házi őrizet megszüntetését, illetve enyhébb kényszerintézkedés, lakhelyelhagyási tilalom elrendelését kérték, ám a törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú döntés indokai helytállóak.



A büntetőeljárásban az ügyészség egyesítette az M. Richárd ellen korábban közúti veszélyeztetés bűntettének, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétségének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyeket.



M. Richárd "közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt követte el azt az újabb cselekményt, amely bizonyítottság esetén halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklás vétségének a megállapítására lehet alkalmas" - írták a közleményben.



A másodfokú bíróság megállapította, hogy az eljárás alatt a gyanúsított ellen újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult eljárás, ezért a szökés, elrejtőzés veszélye megerősíti a kényszerintézkedés szükségességét. Sőt az is kiderült, hogy M. Richárd a Dózsa György úti baleset után annak ellenére is vezetett autót, hogy eltiltották tőle - tették hozzá.



Ha a gyanúsított megszegi a házi őrizet szabályait, előzetes letartóztatása is elrendelhető - közölte a törvényszék.



Korábban a rendőrség arról tájékoztatott, hogy május 15-én délután két gépjármű összeütközött a Dózsa György úton, majd az egyik autó a buszmegállóba csapódott. A baleset következtében egy 23 éves budapesti férfi a helyszínen, egy 37 éves férfi a kórházban meghalt, két ember súlyosan, három pedig könnyebben megsérült.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó közúti baleset okozásának gyanúja miatt indított büntetőeljárást M. Richárd ellen.