Jövő héttől kezdődik a nyolcadik nemzeti konzultáció

Egy hét múlva kezdik postázni a családok védelméről szóló, nyolcadik nemzeti konzultáció kérdőíveit, a több mint nyolcmillió küldemény eljuttatása a címzettekhez egy hónapot is igénybe vehet - írta a Magyar Idők kedden.



A kérdőívet és a válaszborítékot tartalmazó levelet minden nagykorú, bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárnak postázzák. A lap információi szerint a konzultáció kérdéssora szerdára lesz végleges, ezután kerül nyomdába az ív.



Emlékeztetnek rá, hogy Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnapi sajtótájékoztatóján már elmondta: a témák között biztosan szerepel majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyermeket nevelő nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait.



A mostani konzultációt is országos médiakampány fogja felvezetni, illetve kísérni. A megszokott fórumokon: tévés, rádiós, online, nyomtatott felületeken, valamint órásplakátokon is tájékoztat a kormány a konzultációról - írta a lap.



A Magyar Idők értesülése szerint lesz kérdés arról a felvetésről is, hogy a gyermekvállalás ösztönzéseként a háromgyermekes nők életük végéig mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetése alól, és a férfiak véleményét is megkérdezik a gyermekvállalás feltételeiről. A vélemények összegzése után jövőre újabb családpolitikai intézkedések várhatók, illetve bővülhetnek a már érvényben lévő támogatások, kedvezmények - írták.