Jövőre jöhet az online számlázás

Jövőre debütálhat a gazdaságfehérítés újabb állomása, az online számlázás: a számlázó programok használata esetében 2018. július 1-jétől lesz kötelező az online adatszolgáltatás, amit az adózók már az idén július 1-jétől tesztelhetnek - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szombaton az MTI-vel.



Hangsúlyozták: a tárca célja az, hogy az új rendszer a lehető legkisebb adminisztrációval járjon, rendkívül egyszerűen legyen működtethető, és a tesztelésére a vállalkozásoknak elegendő idejük maradjon. Az online számlázással, vagyis a számlázó programok online adatszolgáltatásával gyakorlatilag a vállalkozók teljes forgalmára rálát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a kockázatelemzők az adatok összegzését követően azonnal kiszűrik a csalárd cégeket.



A tisztességes vállalkozások nemcsak újabb megrendeléseket nyerhetnek a csalások visszaszorulásával, hanem egyszerűsítést is, hiszen a rendszerrel érintett számláknál megszűnne a számlákra vonatkozó tételes áfa nyilatkozattételi kötelezettség, ami csökkenti az adminisztratív terheket - emeli ki az NGM közleménye. A tárca az éles indulás előtt megfelelő felkészülési időt kíván biztosítani a gazdasági szereplőknek: 2018. július 1-jétől lesz kötelező számlázó programok használata esetében az online adatszolgáltatás, az idén július 1-jétől az adózók tesztelhetik ezt, tehát a tételes áfa adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok egyelőre változatlanok maradnak. Így nem változik az sem, hogy adatot a legalább 1 millió forint áthárított adót tartalmazó számlák tekintetében kell kötelezően szolgáltatni - áll a közleményben.



A gazdaságfehérítő intézkedések sikeresek és eredményesek, ezt támasztja alá az Európai Bizottság tanulmánya is, mely szerint a magyarországi becsült áfa-adórés mértéke a 2013. évi 22,24 százalékról 17,95 százalékra, 4,3 százalékponttal csökkent 2014-ben. Ezzel az eredménnyel Magyarország a harmadik legnagyobb javulást érte el az EU-ban - közölte az NGM, hozzátéve: ez az adatsor még nagyobb növekedést mutat majd akkor, amikor a gazdaságfehérítés két, nemzetközi szinten is elismert eszköze (az online pénztárgép és az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer) kiegészül az online számlázással. A három, feketegazdaság elleni intézkedés együttes alkalmazásával kizárhatóak a piacról az adókijátszást, adócsalást üzletszerűen űző vállalkozások.