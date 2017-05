A kormány által kedden benyújtott költségvetési javaslat szerint jelentősen emelik a honvédelmi kiadások keretét: jövőre több mint 427 milliárd forint juthat honvédelemre. Ez az összeg a jövőre jelzett nominális GDP több mint 1 százalékának felel meg. Idén ez az arány 0,94 százalék.



A magyar kormány már 2012-ben határozatban vállalta, hogy 2016-ig nominálértéken nem csökkenhet a honvédelmi költségvetés, majd 2016-tól kezdődően évente legalább a GDP 0,1 százalékával növelik azt.



Jövőre is folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, így újra emelkedik a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése. A javaslat szerint a honvédelmi illetményalap 2018 januárjától 43 110 forint lesz. Ezzel együtt rögzítették: a honvédelmi illetményalapot évente a költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi.



Az előterjesztés szerint a honvédelmi tárca jövőre több mint 4,5 milliárd forinttal járulna hozzá a NATO költségvetéséhez. A NATO- és EU-felajánlás alapján kialakítandó készenléti alegységek alkalmazásának kiadásaira 100 millió forint, az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 680 millió forint hozzájárulást tartalmaz a honvédelmi költségvetés.



Ezeken felül a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra 25 milliárd forintos keretet tervez a tárca.



A javaslat szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat több mint 15 milliárd forinthoz jut a honvédelmi költségvetésből.



A honvédelmi tárcánál jövőre 34,5 milliárd forintos bevétellel számolnak. A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemi miniszter 2018-ban is a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel.



Azt külön is kiemelték: biztosítják annak lehetőségét, hogy a honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevételéből a honvédség technikai modernizációjára, valamint a képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre fordított kiadások révén a Magyar Honvédség "rugalmasan alkalmazkodni tudjon a változó biztonsági környezethez, illetve a NATO elvárásaihoz".



A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ működési költségeire több mint 32 milliárd forint juthat a honvédelmi tárca keretéből. Mindezen felül a budapesti Honvédkórház számára 285,7 millió forintos beruházási forrást is terveztek a költségvetésbe. Ezek mellett az MH Egészségügyi Központjánál csaknem 25 milliárd forintos bevétellel is számolnak jövőre.



A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium több mint 301 millió forintot kap a honvédségi keretből.



A Honvédelmi Sportszövetség támogatására 1,1 milliárd forintot biztosítanak. Hadisírgondozási feladatokra több címen is biztosít forrást a honvédelmi tárca. Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatására 12 millió forintot adnak. Ezen felül a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működéséhez több mint 8 milliárddal forinttal járul hozzá a HM.