Júliusban megköthetik a szerződést a 3-as metró felújítására

A felszíni közlekedés kialakításán már dolgoznak, és a pótlóbuszok is rendelkezésre állnak - írja keddi számában a Világgazdaság a közlekedési társaság tájékoztatására hivatkozva.



A korszerűsítés a vonal déli szakaszán kezdődik, a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között, az északi szakaszon, a Lehel tér és Újpest-Központ között a kiviteli munkálatok várhatóan 2017 végén indulnak.



A metró pótlására a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) lakótérségekre bontva részletes mobilitási tervet dolgozott ki. A közlekedési rend véglegesítése most is folyamatban van. Ennek keretében nemcsak a 3-as metróvonal feletti pótlóbusz-közlekedést biztosítják, hanem egyes, a metró déli szakaszának vonzáskörzetéhez tartozó dél-pesti és kelet-pesti lakótérségekből is alternatív, közvetlen belvárosi eljutást nyújtó megoldásokat dolgoztak ki. Több járat megy majd a 3-as metró ideiglenes, Nagyvárad téri, vagy épp a 2-es metró Örs vezér terén lévő végállomására - tette hozzá a BKK.



A pótlóbuszok zavartalan haladását forgalomtechnikai módosítások segítik majd, az Üllői úton például buszsávokat alakítanak ki.