Kampányindító hetet tart a Fidesz

2011-ben a Millenáris parkban mondta el évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: MTI, Koszticsák Szilárd

A kormánypártok képviselői Visegrádon tanácskoznak két napon át, majd ezt követően tartja meg Orbán Viktor miniszterelnök a 20. évértékelőjét – tudta meg a Magyar Idők.Február 14–15-én, két napon át kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja Visegrádon. A Magyar Idők információi szerint az ülésen. A képviselők több szekcióban tárgyalnak a fontosabb kérdésekről,

A Thermál Hotel Visegrádban nem először tartanak évindító tanácskozást a kormánypárti képviselőcsoportok. A kihelyezett frakcióülések hagyománya pedig egészen 2010-ig nyúlik vissza – idézte fel a lap.Több mint hét évvel ezelőtt, 2010. szeptember 8–10-én, Tapolcán tartott először kihelyezett ülést a Fidesz–KDNP. A kormánypárti képviselők akkor többek között arról döntöttek, hogy nyolcpontos javaslatcsomagot terjesztenek elő a devizában eladósodott lakáshitelesek megsegítésére. Legutóbb szeptember 13-i kezdettel, Velencén tartott többnapos tanácskozást a Fidesz- és a KDNP-frakció.A helyszín és az időpont még nem dőlt el véglegesen, de ahogy az elmúlt években, úgy valószínűleg újra a Várkert Bazár lesz a kihelyezett frakcióülést követő esemény helyszíne. Legutóbb tavaly, február 10-én tartotta meg szokásos évértékelő beszédét a kormányfő.A mögöttünk hagyott év és a kormányzati ciklus eredményein és kihívásain kívül itt is az országgyűlési választás és annak tétje lesz a fő téma. A kormányfő 1999-ben honosította meg Magyarországon a miniszterelnöki évértékelő intézményét a Vigadóban tartott beszédével.A kampányindító héttel párhuzamosan fontos esemény lehet az országgyűlés rendkívüli és rendes ülése is. A nemzetközi szerződések alapján védelemben részesített menekültek kapcsán keltett ellenzéki hisztéria miatt a parlament jövő kedden rendkívüli ülést tart.A parlament februári, rendes ülésén pedig egyebek mellett az illegális bevándorlás elleni újabb, az ország biztonságának növelése érdekében szükséges, úgynevezett Stop Soros törvénycsomagról is tárgyalhatnak a képviselők.