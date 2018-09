Kampányt indít a kormány a Sargentini-jelentéssel szemben

Széles körű tájékoztató kampányt indít a kormány, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá tegye: a Sargentini-jelentés hazugságokon alapul, és politikai nyomásgyakorlás céljából, a szabályokat felrúgva szavazta meg az Európai Parlament - írja szerdai számában a Magyar Idők.



A lap értesülése szerint tájékoztató akcióval is reagál az Európai Parlament által múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre a kormány. Televízió-, rádió- és internetes hirdetésekben is kifejti majd álláspontját, miszerint a magyar jogállamiság helyzetét bíráló, Magyarországot elítélő dokumentumot a politikai nyomásgyakorlás részének tekinti, amelynek nem fog engedni.



A Magyar Idők emlékeztet arra, hogy a tájékoztatással párhuzamosan jogi elégtételt is kíván venni a kabinet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében az Európai Unió Bíróságán támadják meg az EP Sargentini-jelentésről szóló szavazását, mivel a lisszaboni szerződéssel ellentétes módon, a tartózkodó szavazatok figyelmen kívül hagyásával született kétharmados többség.



A magyar Országgyűlés pedig határozatban utasíthatja vissza a Sargentini-jelentésben foglaltakat, az EP-szavazást és a zsarolást a határvédelem nemzeti hatáskörének elvételével, miután Gulyás Gergely és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre vonatkozó határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek.