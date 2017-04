Karcagra kerül a milánói világkiállításon felállított magyar pavilon

Karcagra kerül a 2015-ös milánói világkiállítás Életkert nevű magyar pavilonja, még az idén hazaszállíthatják, jövőre pedig megkezdhetik az építkezést - mondta el Fazekas Sándor, Karcag és térsége országgyűlési képviselője, földművelésügyi miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában szerdán.

Látnivaló, kulturális és művészeti szempontból hasznosítható központ, konferenciahelyszín, idegenforgalmi célpont lehet az expo épülete és további fejlesztésekre is számíthatunk, munkahelyteremtő beruházás lesz

Életkert - a magyar pavilon - fotó: Mizsei Anett/Építészfórum

- magyarázta a miniszter.

Kitért arra is, hogy szóba került egy termálhotel építése és parkosítás, szabadtéri rendezvényterület kialakítása is szerepel a tervekben.A költöztetésről szólva elmondta, hogy a használható részek kerülnek vissza Magyarországra és állandó épület készül a pavilon, népszerű nevén a Sámándob mintájára a város Erzsébet-liget nevű részén.A karcagi strandfürdő melletti, városi tulajdonban lévő ingatlan adhat otthont az épületnek, környezetében több szabadidő-létesítmény található, így a lovas és kerékpáros turizmus célpontja is lehet a jövőben.