Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége: a legfontosabb a családok és a gyermekvállalás támogatása

Üdvözli a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, hogy a kormány is úgy látja, a nemzet fennmaradásához a legfontosabb a családok és a gyermekvállalás támogatása. Pataki Jánost hétfőn az M1 aktuális csatornán arról kérdezték, hogy a negyedik Orbán-kormányban a családpolitika kiemelt helyet kap.



A családszervezet vezetője jelezte: a gyermekvállalási kedv szempontjából nagyon fontos a család és a munka összeegyeztethetősége, például a nők részmunkaidős foglalkoztatásának vagy a távmunkának a támogatása. A kiélezett munkaerőpiaci helyzetben ugyanis sok helyen nem szívesen fogadják, ha egy szülő a gyermek miatt esetleg kiesik a munkából. Ezért is kezdődött el néhány éve a családbarát munkahelyek támogatása, ahol nem okoz gondot, ha a szülőnek a gyerek miatt el kell mennie, esetleg be is viheti a munkahelyre - mondta.