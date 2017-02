Kártalanításuk érdekében a társasági adórendszer kedvezményezettjei lennének a könyvkiadók is

A társasági adórendszer (TAO) kedvezményezetti körébe vonva is kártalanítani lehetne az Alexandra-cégcsoport tartozásai miatt bajba került könyvkiadókat a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnökségi tagja szerint - írja a Világgazdaság keddi száma.



Katona Ildikó a lapnak elmondta: Matyi Dezső pécsi nagyvállalkozó vagyonát - benne a könyvkiadók pénzével - a PMFC labdarúgóklub üzemeltetése is jelentősen csökkentette. A sportegyesület évekig függött a kultúrát kevésbé támogató TAO-tól, amely most a kárpótlás lehetséges csatornája lehetne.



Az elnökségi tag véleménye szerint aki valaha hasznot húzott a könyvpiacból, hozzájárulhatna egy szolidaritási alaphoz, s a továbbra is remélt állami beavatkozás mellett így a versenyszféra is tehetne a károsult kiadók megsegítéséért.



A lap emlékeztet, hogy 102 hitelező - köztük könyvkiadók, önkormányzatok, bankok és az adóhatóság - több mint 9 milliárd forintot követel az Alexandra könyvesbolthálózatot korábban üzemeltető Pécsi Direkt Kft.-től.