Kártérítést követelhetnek a Ryanair pórul járt utasai

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívja a figyelmet, semmilyen vihar, műszaki hiba vagy egyéb körülmény sem mentesítheti a légitársaságokat attól, hogy utasaiknak segítséget nyújtsanak váratlan helyzet esetén és hazaszállítsák őket! Ha pedig erre nem került sor, vállalniuk kell a következményeket!



A Szövetség azt javasolja a fogyasztóknak, hogy minél hamarabb nyújtsák be a Ryanairnél kárigényüket és ahhoz ne mulasszák el mellékelni a kárt igazoló bizonylatokat! Ha panaszuknak nem tesznek eleget, akkor pedig indítsanak ingyenes békéltető testületi eljárást az ügyben!

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a legnagyobb megdöbbenéssel értesült a médiából arról, hogy a Ryanair 2017. július 26-i, Madridból Budapestre tartó esti járata végül Pozsonyban szállt le és az utasokat szó szerint otthagyták. Egyetlen felelős légitársaság sem teheti meg azt, hogy ne foglalkozzon utasaival és ne biztosítson valamilyen módon hazajutási lehetőséget a fogyasztóknak! Még akkor sem, ha – ahogy az értesülésekben olvasni lehet –, egy vihar miatt nem tudott a légi járat eljutni a tervezett célállomásra és emiatt közlekedett más útvonalon - áll az egyesület közleményében.Különösen, hogy az egyik sajtóértesülés szerint: „Az egyik pórul járt utas utánanézett a Flightradaron, és kiderítette, hogy az a gép, amivel érkeztek, üresen visszarepült Budapestre 8:56-kor, majd jó nagy késéssel ment tovább immáron utasokkal Pisába és vissza Pestre."Az Európai Bíróság már évek óta kimondta kötelező érvényű ítéletében, hogy. Járatkésésnek a fenti esetben csak azt lehetett volna tekinteni, ha a repülőgép elérte volna végül végső úti célját, azonban ez egyáltalán nem történt meg.Az eredetitől eltérő célállomás miatt ezért a fogyasztókat megilleti mindazon jog, amelyek egyébként egy törölt járat utasait megilletik! Mik is ezek?1.Ha egy járatot törölnek, akkor az utasok választhatnak aközött, hogy:- a jegyek árát számukra visszatérítik az utazás meg nem tett szakaszára, vagy pedig a már megtett szakaszra vagy szakaszokra is, ha a repülőút a fogyasztó eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt, vagy-a jegyek átfoglalását számukra biztosítják összehasonlítható szállítási feltételek mellett a végső célállomásra, a lehető legkorábbi időpontra, vagy- egy későbbi, olyan időpontra foglalják át a jegyeket, amely a fogyasztónak is megfelel.Ezek közül az utolsó kettő fel sem merülhetett, és a pozsonyi úti célnak semmi köze Budapesthez, ezért a teljes jegyárat meg kell téríteni a fogyasztóknak!2. Emellett jár(t volna) járattörléskor az ingyenes étkezés, frissítő, továbbá két telefonhívás, faxüzenet vagy e-mail küldés lehetőségének biztosítása.Azok az utasok, akik nem kaptak ellátást vagy ha ugyan kaptak, de az nem volt elegendő a beváltásra az általában drága reptéri büfékben, és emiatt saját költségre vásároltak étkezést, frissítőt, visszakérhetik ezek árát! Nagyon fontos, hogy megőrizzék a fogyasztók azokat a bizonylatokat, amelyeket a vásárláskor kaptak, hiszen ezzel tudják bizonyítani a költségek felmerültét.3. Továbbá a kártalanításhoz való jog is megilleti a fogyasztókat, amely a repülőút távolságától függően 250-600 EUR-nak megfelelő összeg. Ez utóbbi kötelezettsége alól csak akkor mentesülhet a légitársaság, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. Fontos, hogy nem elég erre csak említés szinten hivatkozni, ezt bizonyítani is kell!4. Sokan autóbusszal vagy taxival jutottak végül haza Budapestre. Mivel káruk keletkezett és a Ryanair nem szállította őket vissza, ezért a hazautazás költségét is meg kell téríteni, amelyekre ismét akkor van mód, ha a fogyasztó megőrzi azt a számlát-nyugtát, amely igazolja a költségek felmerülését!