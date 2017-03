Katasztrófavédelem: már 1463 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat idén

Mukics Dániel közölte: az esetek kivétel nélkül emberi gondatlanságra vezethetők vissza.



Ebben a helyzetben rendelt el a földművelésügyi miniszter március 3-án azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat az ország egész területére - tette hozzá.



Mint elmondta: a tavasz beköszöntével ugrásszerűen megnőtt a szabadtéri tüzek száma, a száraz időben könnyen meggyulladhat az avar, amely a természeti értékek mellett sokszor a lakott területeket is veszélyezteti.



Közlése szerint, a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és azok kétszáz méteres körzetén belül található külterületi ingatlanokon. Ez vonatkozik a tűzrakó helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, de tilos a parlag- és gazégetés is az erdők mellett.



Arról is szólt, hogy belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben. Ugyanakkor, ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.



Ezek szerint például Budapest teljes közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés - közölte Mukics Dániel.