Kecskeméten folytatódott a pandorfi halálkamion vádlottainak tárgyalása

Nem én hoztam létre a bűnszervezetet, és nem is én vezettem. (...) Az embercsempészet során én nem szerveztem be senkit

A vádirat szerint a bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva.



2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban az 59 férfi, nyolc nő és négy gyerek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt. A határt Hegyeshalomnál 9 óra után lépték át az embercsempészek, majd Parndorf közelében megálltak, és a kamiont hátrahagyva elmenekültek.



A 11 bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, a heted-, a tizenketted- és a tizennegyedrendű vádlott szökésben van. A vádirat 26 vádpontból áll, amelyek közül a huszonötödik a 71 ember halálát okozó parndorfi tragédia, amelynek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja.

Tagadta, hogy vezető szerepet töltött be a 71 migráns halálát okozó embercsempészbandában az elsőrendű vádlott a pandorfi ügy pénteki tárgyalásán, a Kecskeméti Törvényszéken.- állította a férfi.Hozzátette, hogy ezért nagyon súlyosnak érzi a vádirat vele kapcsolatos megfogalmazását, amely szerint utasításokat osztogatott vádlottársainak."Az ügyészség az én tanácsaimat parancsnak és utasításnak tekinti" - mondta a vádlott.A férfi túlzónak nevezte azt a megállapítást is, hogy az embercsempészetet kegyetlenül végezték, és a migránsokat sanyargatták. Elmondása szerint az illegális utazás körülményeivel mindenki tisztában volt, és azokat a kockázatokkal együtt, a pénz kifizetésével valamennyien vállalták.A bűnszervezet vezetőinek is az volt az érdeke, hogy az embercsempészet gyorsan és hatékonyon működjön - tette hozzá.A járműválasztásról azt mondta: a migránsok többsége hajlandó akár több száz eurós felárat is fizetni, hogy zárt járműben utazhasson, mivel tart a hatóságoktól. Véleménye szerint ezért vállalják a 7-8 órán át tartó utazást a sötétben.Ugyanakkor hozzátette: a megfelelő járművek beszerzése és az emberek szállításának megszervezése nem az ő feladata volt.Az eljárás május 25-én a vádlottak vallomásaival, továbbá iratismertetéssel folytatódik.