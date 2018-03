Kedden 16 óráig jelenthetik be a pártok az országos listájukat

Kedden 16 órakor lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra, eddig három pártlistát vettek már nyilvántartásba és további 11-et jelentettek be a Nemzeti Választási Bizottságnál.



Április 8-án a választópolgárok két szavazólapon szavazhatnak: az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére, ezeknek a jelölteknek a bejelentésére hétfőn 16 óráig volt lehetőség.



A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint már közel 2700 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be. A bejelentett jelöltekből több mint 800-at már nyilvántartásba is vettek a választási bizottságok. A többiek ajánlásainak ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére péntekig van lehetőségük a bizottságoknak.



A másik szavazólapon a választópolgárok országos listára szavazhatnak, amely lehet pártlista vagy nemzetiségi lista. Az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje kedd 16 óra.



A választáson azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és kilenc megyében összesen legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani.



Az országos listákat a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A www.valasztas.hu szerint kedd reggelig az NVB három pártlistát vett nyilvántartásba: sorrendben az MSZP-Párbeszéd közös listáját, a Demokratikus Koalíció listáját, valamint a Fidesz-KDNP közös listáját.



Már bejelentette országos listáját az NVB-nél a Tenni Akarás Mozgalom, az Együtt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Kell az Összefogás Párt, a Magyarországi Cigánypárt, a Minden Szegényért Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Momentum Mozgalom, a Magyarországi Munkáspárt, a Szegény Emberek Magyarországért Párt, valamint a Szegényekért Párt.



Az áprilisi választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok is állíthatnak országos listát. Ezekre a listákra azok a választók szavazhatnak, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.



Az országos önkormányzatoknak meghatározott számú - általában tíznél kevesebb - aláírást kell összegyűjteniük országos lista állításához.



Az NVB már nyilvántartásba vette az Országos Roma Önkormányzat, a Szerb Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Önkormányzat, az Országos Ruszin Önkormányzat, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Ukrán Országos Önkormányzat listáját.



Az NVB-nél már bejelentette országos listáját a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és az Országos Szlovén Önkormányzat is.