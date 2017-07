Keményen harcol a dopping ellen Magyarország, de elutasítja a kollektív bűnösség elvét

Magyarország a lehető leghatározottabban és a lehető legkeményebben harcol a dopping ellen a sport világában, de elutasítja a kollektív bűnösség elvét is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este sajtótájékoztatón, miután a vizes világbajnokság záróünnepségét megelőzően tárgyalt Pavel Kolobkov orosz sportminiszterrel.



"A semleges zászló alatti részvételre való kényszerítése egyes országok sportolóinak a versenyeken szerintünk a nemzetek szuverenitását sérti. Ezért mi azt fogjuk pártolni, hogy minden doppingoló sportolóval szemben a nemzetközi szövetségek határozottan és keményen járjanak el, de azt soha nem fogjuk támogatni, hogy egyes doppingoló sportolók miatt az ő honfitársaikat is büntessék" - mondta. A kollektív bűnösség elvét nemcsak a politikában és a történelemben, hanem a sportban is határozottan visszautasítja Magyarország - hangsúlyozta.



A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról is, hogy a tárgyaláson szó esett a magyar vállalatok részvételéről a következő, Oroszországban sorra kerülő nagy sportesemények - labdarúgó-világbajnokság, téli Universiade, ökölvívó-világbajnokság - rendezésében. Az orosz sportminiszter nyitott arra, hogy az előkészületek során magyar cégek ajánlatait - infrastrukturális és sportügyi beruházásokra - meghallgassák, hiszen látják, hogy a nagy sportesemények szervezésében a magyar referenciák jól mutatnak - ismertette Szijjártó Péter. "Ez komoly gazdasági lehetőségeket jelent a magyar vállalatok és Magyarország számára" - tette hozzá.