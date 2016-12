Készül a mentők életpályamodellje

Már főigazgatósága első évében szeretné megkötni a mentődolgozói életpályamodellhez szükséges megállapodást a szakszervezetekkel és az érdekképviseletekkel az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója - olvasható a Magyar Idők keddi számában.



Csató Gábor - aki január 16-tól veheti át a mentőszolgálat vezetését - a napilapnak adott interjújában kiemelte: elengedhetetlen javítani a mentőszolgálatnál a vállalati kultúrát és a lojalitást, ehhez azonban erkölcsi megbecsülést és kiszámítható jövőt biztosító pályaképet kell felmutatni mindenkinek, aki a mentőszolgálatnál dolgozik.



A leendő főigazgató úgy vélekedett: az idén megkezdett példátlan bérrendezés jó alapot ad ahhoz, hogy az általa elképzelt és a kormányzat részéről is támogatott életpályamodellt bevezethessék. Ebben - más ágazatokhoz hasonlóan - a kompetenciának megfelelő bérezés jelentheti az alapot, egy új képzési struktúra bevezetését pedig az egészségügyi kormányzat is maximálisan támogatja - tette hozzá.



Csató Gábor arról is beszélt, hogy hivatalba lépését követően azonnal megkezdi a mentőszolgálat helyzetének áttekintését, beleértve a gazdálkodást és az elengedhetetlen beruházásokat. Ennek kapcsán kiemelte, hogy fél éven belül lejár a mentőhelikopterek bérleti szerződése. Erre megfelelő anyagi forrást kell biztosítani, hiszen a légi mentésnek folyamatosnak és biztonságosnak kell lennie - szögezte le.