Két napig bárki tesztelheti a legújabb, több száz milliós agrárgépeket Mezőfalván - térkép

Soha nem látott nagyságú szántóföldi bemutatóval: több száz kiállított géppel, közel 40 hektáron készül az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva. A NAK és a MEGFOSZ közös rendezvényén egymás mellett, interaktívan mutatják be a szakma legújabb technológiáit és az agrárgépszektor teljes kínálatát, amelyet a látogatók május 31 és június 1 között maguk is kipróbálhatnak.A Hungexpo passzív, zárt kiállító teréből egy hatalmas szántóföldre költözik az AgrárgépShow, a hazai agrárgépszektor legnagyobb expója. A szántóföldi bemutatóval egybekötött kiállításon az érdeklődők munka közben láthatják, és akár maguk is kipróbálhatják a több tízezernyi lóerővel dübörgő gépeket, teljesen térítésmentesen.

A szakmai rendezvény központi témája idén a permetezés: a szervezők a legújabb technológiákat és nemesítési, kutatási eredményeket permetezési bemutatón ismertetik a gazdákkal. Az ingyenesen látogatható rendezvényre agárkutya futtató versennyel, Big Foot bemutatóval és családi programokkal is várják az érdeklődőket.

A kiállítás mindennap 8:30 és 17:00 óra között lesz nyitva.Az esemény honlapja: http://www.szantofoldinapok.hu/ Hivatalos FB esemény: https://www.facebook.com/I.NAKSZANTOFOLDINAPOK/ 2017. május 31.9:00 Megnyitó9:00-10:00 óra között KITE Zrt. fajta bemutató10:15 – 12:15 Szántóföldi bemutató14:00-15:30 Permetező bemutató2017. június 01.10:00-12:00 Szántóföldi bemutató14:00-15:30 Permetező bemutató