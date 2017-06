Két napjuk maradt a feltöltőkártyásoknak

A 2017 előtt vásárolt előrefizetős SIM-kártyák jogszabályban előírt adategyeztetésének határideje pénteken, június 30-án éjfélkor lejár. Az érintettek továbbra is online, telefonon vagy személyesen kereshetik fel a szolgáltatójukat, illetve a Magyar Posta egyes fiókjait. Aki ezt nem teszi meg, annak július elsejével megszűnik az előfizetése, azaz lekapcsolják a telefonját.



Négy nappal a határidő előtt a Telekom, a Telenor és a Vodafone az ügyfeleknek még csupán a 60 százalékát ellenőrizte – maradtak bőven az utolsó napokra. Azoknak sincs minden veszve, akik lecsúsznak a határ-

időről: a hírközlési hatóság szerint nincs jogi akadálya a megszűnt szerződések újrakötésének, így bizonyos ideig a hívószámok és az egyenlegek is „visszaszerezhetők". A Telekom és a Telenor is lehetőséget ad erre, a részletekről a szolgáltatóknál lehet érdeklődni.