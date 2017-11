Kétgyermekes apuka vádol zaklatással egy híres magyar orgonaművészt

Újabb zaklatási ügyről számol be az Index egy Hit Rádiónak névtelenül nyilatkozó, negyvenes éveiben járó kétgyermekes apuka története alapján: a férfit még pályája elején, 15 éves korában zaklatta egy híres orgonaművész. Közös fellépésük után másnap újabb koncertre invitálta az orgonista az ifjú zenészt több szexuális ajánlattétellel kísérve, amelyeket akkor a fiú visszautasított. Elmondása szerint másnap egy erdei séta során akaratlanul is szemtanúja lett egy harmadik férfi és az orgonaművész aktusának.A férfi a rádiónak azt nyilatkozta, nehéz felelősséggel kijelenteni, hogy volt-e több áldozat is.