Kétnapos Barokk Randevút rendeznek Keszthelyen

Az egyik fellépő a Budapest Saxophone Quartet lesz

"A barokk zene egyre inkább teret hódít Magyarországon, Budapesten szinte minden hétvégén van barokk koncert, és országszerte számos fesztivált rendeznek" - mondta Lombos Pál, a Barokk Randevú egyik szervezője, a Swing á la Django elnevezésű formáció vezetője az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.Mint kifejtette, a kétnapos rendezvény jó lehetőséget biztosít arra is, hogy crossover jellegű produkciók bemutatásával, műfajok és művészek keveredésével közelebb hozzák a közönséghez, befogadhatóbbá tegyék a barokk zenét Magyarországon.

Lombos Pál kitért arra, hogy az általa vezetett Swing á la Django Bachtól Djangóig című műsorában a barokk zenét a francia manus szvinggel vegyítik, ezzel dzsesszesebbé teszik. Hozzátette: a barokk zene amúgy is dallamos, jól lehet rá táncolni. A Swing á la Django főleg Bach fugáihoz nyúlt hozzá, és az erre alapuló műsort mutatja be július 1-jén a kastély Tükörtermében.Szintén 1-jén játszik a Budapest Saxophone Quartet, amely Bányai Júlia énekesnővel ad műsort, Vivaldi és Händel műveivel.A fesztivált Lombos Pál együtt álmodta meg Hollerung Gábor karnaggyal, a Budafoki Dohnányi Zenekar vezetőjével. A zenekar július 2-án este játszik, a programban Vivaldi Négy évszak, Piazzolla Négy évszak Buenos Airesben, Pergolesi Stabat Mater című műve is szerepel.