Kétnapos izraeli hivatalos látogatásra utazik szerdán Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután hivatalos látogatásra Izraelbe utazik, ahol Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Reuven Rivlinnel, Izrael Állam elnökével is tárgyal; Orbán Viktor delegációjának a magyar kormány négy minisztere is tagja - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden, a látogatás programtervezetét ismertetve az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint csütörtök délelőtt kerül sor a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésére, majd a plenáris tárgyalás következik, amelyen magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vesz.



Szintén csütörtökön tárgyal Orbán Viktor Reuven Rivlin izraeli államfővel, majd Magyarországhoz kötődő, illetőleg magyar származású izraeli személyiségekkel találkozik - közölte a sajtófőnök.



A kormányfő jeruzsálemi programja során találkozik David Lau askenázi főrabbival, valamint felkeresi a Jad Vasem emlékközpontot, ahol koszorút is elhelyez, majd fát ültet el a Nemzetek Ligetében.