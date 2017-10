Kevesebb gyermek született, többen haltak meg

Nőtt a természetes fogyás 2017 első nyolc hónapjában, mivel az előző év azonos időszakához képest többen haltak meg és kevesebb gyerek született - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint idén január és augusztus között 60 ezer 164 gyermek jött világra, 376-tal, 0,6 százalékkal kevesebb mint tavaly. 2016 szökőév volt, így az idén egy nappal rövidebb volt a vizsgált időszak. Ennek figyelembevételével a születésszám az előző év azonos időszakához képest csak 0,2 százalékkal maradt el. Januárban 0,4, májusban 10 százalékkal emelkedett a születések száma, a többi hónapban kevesebb gyermek jött a világra, mint az előző év azonos hónapjaiban. A szökőnaphatástól "megtisztított" februárt is figyelembe véve a legnagyobb, 4,8 százalékos csökkenés augusztusban következett be.



Az év első nyolc hónapjában 89 127-en haltak meg, ez 6,9 százalékos - a szökőnaphatást figyelembe véve 7,3 százalékos - emelkedést, 5736-tal több elhunytat jelent 2016 azonos időszakához képest. Január-februárban a halálesetek száma átlagosan 25 százalékkal emelkedett, március-májusban 3 százalékra mérséklődött, majd június-júliusban már átlagosan 2,1 százalékkal csökkent az elhunytak száma. Ezt követően augusztusban 1,5 százalékkal többen haltak meg, mint 2016 azonos időszakában. Az év eleji jelentős halálozási többlet hátterében - a két évvel ezelőtti folyamatokhoz hasonlóan - most is a tetőző influenzajárvány állhatott.



A halálozások számának emelkedése, valamint a születések számának kismértékű csökkenése következtében a természetes fogyás a 2016. január-augusztusi 22 ezer 851-gyel szemben 28 ezer 963 volt, ez 27 százalékos növekedést jelent.



A házasságkötések számának 2011 óta tartó emelkedése megtorpant. A 2017 első nyolc hónapjában megkötött 35 ezer 963 házasság 3 százalékkal, 1129-cel volt kevesebb az előző év azonos időszakánál. A szökőnaphatás figyelembevételével a házasságkötések számának csökkenése valamivel kisebb mértékű, 2,8 százalékos volt. A januári 1,9 százalékos és a júniusi 7,1 százalékos emelkedés után augusztusban is nőtt a frigyek száma, akkor 2,7 százalékkal. A többi hónapban kevesebben kötöttek házasságot, mint az előző év azonos hónapjaiban.



Idén augusztus végéig ezer lakosra 9,2 élveszületés és 13,7 halálozás jutott. Az előbbi változatlan maradt, az utóbbi 1 ezrelékponttal magasabb volt az előző év azonos időszakára számított értéknél, ennek eredményeként a természetes fogyás 0,9 ezrelékponttal, 4,4 ezrelékre emelkedett. Az év első nyolc hónapjában ezer élveszületésre 3,6 csecsemőhalálozás jutott, ez 0,5 ezrelékpontos csökkenés az előző év január-augusztushoz képest. A házasságkötési arányszám 5,5 ezrelékes értéke 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.