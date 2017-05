Kevesebb hal pusztult el a Balatonban tavasszal

A hideg tél és a hosszantartó jég ellenére a szokásosnál jóval kevesebb haltetemet gyűjtöttek be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halőrei az idén - számolt be a vezérigazgató az MTI-nek szerdán.



Szári Zsolt kifejtette, a természetes vizekben tapasztalható tavaszi halpusztulás legfőbb oka, hogy a rossz kondícióban lévő, rosszul telelt, idős vagy beteg egyedek nem bírják az ívás okozta energiavesztést.



"Úgy tűnik nemhogy nem ártott, hanem kifejezetten hasznos volt a halaknak a Balaton hosszú jégborítottsága. Nyugodtan tudtak telelni, és a kormoránok sem tizedelték addig a tó halállományát, amíg tartott a jég." Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy ilyen kevés hal pusztuljon el tavasszal - mondta a vezérigazgató.



Az elmúlt években olykor több tízezer haltetemet gyűjtöttek be, az idén mintegy 2 ezret; főként keszegféléket, busát és pontyot.