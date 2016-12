Kézbesítette a Magyar Posta az Erzsébet-utalványokat a nyugdíjasoknak

A társaság szombati, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint karácsonyig az utalványok 92,5 százalékának "kézbesítési kísérletét végezte el", december 30-ig pedig a fennmaradó utalványokat is kézbesítette. Az át nem vett küldemények a címhez tartozó letéti postákra kerültek, az átvételre tíz munkanap áll rendelkezésre - tették hozzá.



Kitértek arra is: a gyorsabb ügyintézés érdekében azokon a postákon, ahol a forgalom indokolta és a belső kialakítás lehetővé tette, dedikáltan az Erzsébet-utalványok átvételére szolgáló ablakok álltak az ügyfelek rendelkezésére.



Orbán Viktor miniszterelnök november 29-én jelentette be, hogy jövőre 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, emellett még az idén minden nyugdíjas kap 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt.