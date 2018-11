Kiadják az osztrákok a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

A fóti gyerekvárosból járt be az afgán migráns Pestre dolgozni



Most is egy migráns szolgál ki a büfében

Az áldozat elmenekült a nyilvánosság elől

Miért tartott két hónapig a migráns kiadatása?

Döntöttek az osztrák hatóságok a József Attila utcában üzemelő gíroszos mosdójában nemi erőszakot elkövető afgán férfi kiadatásáról: közel két hónap után pénteken végre Budapestre szállítják. A helyszínt még mindig a virtuális kocsmáros, Tibi atyával reklámozzák! –Ahogy azróla, szeptember 9-én, hajnali 2 és 3 óra között a belvárosban, a Tibi atyával reklámozott József Attila utcai gíroszos mosdójában az ott dolgozó fiatal afgán migráns,A bűncselekménynek volt tanúja: az afgán munkatársa a kamerafelvételek szerint az ajtónál hallgatózott, többször is visszatért, mintha azt várta volna, hogy a migráns végezzen. Hallania kellett a lány tiltakozását, sikoltásait, de nem tett semmit. A rendőrség kihallgatta a tanút, de a nyomozás állásáról bővebb részleteket nem árultak el.Az erőszakoló a fóti gyerekvárosból járt a belvárosba dolgozni, évek óta tartózkodási engedéllyel lakott ott.Sarhadi Bilal Ahmad a lakótársai szerint összeférhetetlen, agresszív embernek ismerik, aki a társait is meglopta, nem is volt vele szívesen egy szobában senki.Ugyanakkor hozzátették: nem értik, miért lett rendőrségi ügy egy lány megerőszakolásából, hiszen náluk otthon ezt a családok egymás között intézik el, vagyis szerintük legfeljebb a lány családja kérhetné számon az erőszakoló tettét. A nevelőnek hosszan el kellett magyaráznia, hogy nálunk a nő megerőszakolása bűncselekmény, amiért börtönbüntetés jár.A Ripost munkatársai felkeresték a gíroszozót, ahol az erőszak történt.A helyet még mindig Tibi atyával reklámozzák, és mintha megállt volna az idő:Azt mondta, hogy ez az első munkanapja, de gyakorlottan mozgott a büfében, begyakorlott mozdulatokkal készítette a szendvicseket.Mosdóba most is csak az átjárón keresztül lehet menni, ami a szomszédos étterembe vezet, ahol a dekoráció szintén Tibi atya kocsmáját idézi. Nem változtattak a nyitva tartáson sem, ugyanúgy hajnalig üzemelnek.A pultban álló idősebb magyar férfi szerint "nem történt itt erőszak, a lány csak kiszínezte a sztorit". Különben is, minden csoda három napig tart, mondta, egy-két hétig kerülték a vendégek a helyet, de most már ugyanannyi a vevőjük, mint régen. Azt pedig nem is értette, miért kellene a gíroszozónál biztonsági intézkedéseket tenni, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset.Közben az áldozat, a 21 éves légiutas-kísérő lány, akit a Ripost szintén megtalált, minden nyomát eltüntette a közösségi oldalakról.Életszerűtlen, hogy a történtek után azonnal, még hajnali háromkor feljelentést tett volna, ha nem történik meg az erőszak, amit egyébként a kamerafelvétel is bizonyít.Valószínű ugyanis, hogy a bizonyítás megalapozásához szükség lesz a szembesítésre.A konkrét kiadatási eljárásról a hatóság nem ad tájékoztatást, de az eljárásjog alapján azért tarthatott két hónapig a kiadatás, mert Sarhadi Bilal Ahmad nem egyezett abba bele. Ilyenkor a kiadatásról bírónak kell döntenie, és ha a döntés ellen az érintett fellebbez, akkor másodfokon is el kell bírálni az ügyét.A kiadatási bíró nem a bűnösségről dönt, csak arról, jogszerűen kiadható-e a kikért személy. Miután megszületett a döntés, arról az Igazságügyi Minisztérium értesíti a magyar igazságügyi tárcát, majd a két állam hatósága egyezteti a kiadatás gyakorlati lebonyolítását, különös tekintettel a biztonsági intézkedésekre.Szexuális kényszerítésért több év börtön várhat rá.