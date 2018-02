Kiégett a menetrend szerinti Kecskemét-Eger buszjárat Mátraházánál - fotógaléria

Teljes szélességében lezárták a 24-es főutat Mátraházán, ahol kiégett egy menetrend szerint közlekedő autóbusz - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap az MTI-vel. Soltész Bálint elmondta: az eddig tisztázatlan okból történt tűzesetben az elsődleges adatok alapján személyi sérülés nem történt.Olvasónk autóval 11 óra magasságában érte utol a buszt a Kékestető lábánál: éppen amikor füstölni kezdett, nem sokkal később be is robbant. Fotót is készített a kiégett buszról.

A busz oltásának és műszaki mentésének idejére a főutat a rendőrség teljes szélességében lezárta, kerülni Abasár-Verpelét-Sirok irányába lehet - tette hozzá. Az MTI úgy tudja, a Kecskemét és Eger között közlekedő autóbuszon 6 utas és a vezető tartózkodott, és mindenki sértetlenül hagyta el a járművet.