Kihajtási ünnep a Hortobágyon

A hűvös idő ellenére nagyon sokan mentek el szombaton a Hortobágyra, hogy a kilenclyukú híd lábánál szemtanúi lehessenek a puszta tavasznyitó rendezvényének, a Szent György-napi kihajtási ünnepnek.



Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) igazgatója és Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője a kihajtási ünnep délutáni megnyitóján egyaránt hangsúlyozták, hogy a település önkormányzatával összefogva, hagyományőrző szándékkal először rendezik meg a Szent György-napi kihajtási ünnep és kézműves vásár - Világörökségünk, a puszta napja elnevezésű rendezvényt, amelynek központi eseménye a hagyományos tavaszi kihajtás megünneplése.



Kovács Zita szerint az egész napos rendezvény ráirányítja a figyelmet a pusztára mint világörökségi helyszínre, így méltó módon kapcsolódik a műemlékvédelmi világnaphoz, s az ICOMOS (az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete) által meghirdetett kulturális örökség és fenntartható turizmus programévhez.



A tervek szerint minden évben díszvendégként meghívnak egy-egy világörökségi helyszínt a pusztai ünnepre: az idén Hollókő a rendezvény díszvendége - mondta Kovács Zita.



A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent György napjától, április 24-től számította. Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében az időjárástól és a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről, ekkor történt a pásztorok, béresek fogadása vagy a juhbemérés is.



A gazdag állattartó tradíciókkal rendelkező Hortobágyon kiemelkedően fontos a Szent György-napi kihajtási ünnep, ahol a pásztorokkal és állatokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.



A hagyományokhoz híven szombaton a kilenclyukú hídon áthajtották a jószágokat, átvonultak a csergető csikósok, a híres pusztaötös, miközben a híd lábánál legelészett az impozáns szürkemarha gulya.



A puszta napján a híres hortobágyi csárdában hamisítatlan pusztai ételeket: szürke marhából, rackajuhból, házi bivalyból készült fogásokat kínáltak a vendégeknek. A vásártéri kézműves forgatagban pedig egyebek mellett bioételekkel, bioborokkal, különféle kézműves termékekkel és színes programokkal várták a látogatókat.