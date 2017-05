Kilenc tonna lejárt és jelöletlen hústerméket árultak egy nagykereskedésben (videó)

A közlemény szerint a Komárom-Esztergom megyei cég az előírásokat több ponton is megsértette. A termékek egy részét - későbbi értékesítés céljából - az előírásokat megszegve lefagyasztották. Az egység hűtőkamráiban felhalmozott húsok között nagy mennyiségben voltak jelöletlen, tehát ismeretlen eredetű tételek. Emellett a hústermékek egy részének lejárt a fogyaszthatósági ideje is. A hatóság elrendelte a csaknem kilenctonnányi termék kivonását a forgalomból és megsemmisítését.Az ellenőrzéskor műszaki és higiéniai hiányosságokat is találtak. A fagyasztókamra ajtajáról leszakadt a szigetelés. Volt, ahol hiányzott a szúnyogháló, másutt salétromos fal, pergő vakolat fogadta az ellenőröket. Az egységben nem használták a késfertőtlenítő berendezéseket, továbbá az előhűtött, fagyasztott, csomagolt, illetve csomagolatlan termékek elkülönített tárolása sem volt megoldott. A Nébih a hiányosságok felszámolására határidőt írt elő a vállalkozásnak. Ennek betartását, valamint a problémák megszüntetését újabb helyszíni ellenőrzésen vizsgálják majd az ellenőrök. Az ügyben több százezer forintos bírság várható - tették hozzá.