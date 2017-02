Kilép az MSZP-frakcióból és a pártból is Demeter Márta

Megdöbbenésüket hangsúlyozták MSZP-s politikusok kedden, miután Demeter Márta kilépett a szocialisták parlamenti frakciójából és a pártból is.



Burány Sándor, az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettese az MTI megkeresésére elmondta, hogy Demeter Márta nemcsak a frakcióból, hanem a pártból is kilépett. Elmondta, mélységesen elszomorítja képviselőtársa döntése, amely teljesen váratlanul érte. Emlékeztetett arra, hogy Demeter Márta az egyéni országgyűlési képviselői körzetében lévő kőbányai alapszervezet alelnöke.



A frakcióvezető-helyettes közölte, miután Demeter Márta az MSZP támogatásával nyerte el mandátumát, azt várja el tőle, hogy azt adja vissza a szocialista pártnak.



Nyakó István, az MSZP szóvivője is megdöbbent Demeter Márta döntésén. Az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, tudomása szerint semmilyen előzménye nem volt a képviselő elhatározásának.



Demeter Mártát az MTI nem érte el. A Magyar Nemzet információi szerint a képviselő döntését azzal indokolta, hogy az MSZP formális és informális vezetői közül többek tettei is olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek egyértelműen megkérdőjelezik a párt hitelességét, illetve elkötelezettségét a kormányváltásra.



Az MSZP kedden közölte az MTI-vel, hogy Demeter Márta kilép a parlamenti frakciójukból. A közleményben azt írták, sajnálattal értesültek a kilépésről, ugyanakkor emlékeztették a képviselőnőt, hogy parlamenti mandátumát az MSZP szavazóitól kapta, ezért vissza kell adnia képviselői helyét, hogy azt továbbra is egy MSZP-s politikus tölthesse be.



Az 1983-ban született Demeter Márta 2014 óta országgyűlési képviselő, szakterülete a biztonságpolitika, emellett a külügyi bizottság tagja volt eddig. Az MSZP-ben előbb a zuglói pártszervezetben politizált, majd mostanáig a kőbányai MSZP alelnöke volt. 2012 és 2014 az MSZP országos elnökségének volt a tagja, tavaly ismét indult a tisztségért, de nem választották meg a nyári tisztújító kongresszuson.



A házszabály szerint ha valamely képviselő frakciótagsága megszűnik, a képviselő - tekintet nélkül a tagság megszűnésének módjára - függetlenné válik. A függetlenné vált képviselő a képviselőcsoport-tagsága megszűnését követő hat hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat.



A Demeter Márta kilépésével az MSZP országgyűlési képviselőcsoport létszáma 28-ra csökkent, a függetlenek száma 11-re nőtt.