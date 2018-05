Kinevezés előtti meghallgatásokon vettek részt miniszterjelöltek

Trócsányi: be kell fejezni a közigazgatási felsőbíróság létrehozásával kapcsolatos munkát



Eljött az idő, hogy a közigazgatási felsőbíróság létrehozásával kapcsolatos munka befejeződjön - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.



Trócsányi László - aki jelenleg is az igazságügyi tárcát vezeti - felhívta a figyelmet arra: jövőre lesz 70 éve, hogy megszűnt a legfelsőbb közigazgatási bíróság, hiszen 1949-ben a kommunista diktatúra minden olyan szervezetet eltörölt, amely jogállamisági keretet adott.



A miniszter közölte: büszke rá, hogy nyolc regionális közigazgatási bíróság jött létre, ugyanakkor nagyon sajnálja, hogy a közigazgatási felsőbíróságot nem tudták létrehozni, nem tudták megteremteni az ehhez szükséges kompromisszumot.



"Úgy gondolom, most eljött az idő, hogy ezt a munkát bejezzük" - jelentette ki.



Trócsányi László hangsúlyozta, hogy a bírói függetlenség a "demokrácia állócsillaga". Visszautasította azokat a véleményeket, hogy "olyan jellegű közigazgatási mutyit" akarnak létrehozni, amely nem a jogállamiság kereteire épül. "Azért is visszautasítom, mert négy év munkám van benne és 20 év elméleti tudásom van mögötte" - közölte a miniszter, aki szerint a tárca a jövőben is nyitott lesz az ezzel kapcsolatos egyeztetésekre.



Trócsányi László miniszteri kinevezését a bizottság 7 igen (Fidesz, KDNP) és négy nem (Jobbik, MSZP, DK) szavazat mellett támogatta.





Kásler: magyar hagyományokra épülő korszerű oktatási rendszer a cél



A magyar hagyományokra épülő korszerű oktatás megteremtését jelölte meg célként az óvodától a diplomaszerzésig Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterjelöltje meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságában, hétfőn.



Kiemelte: az alapvető értékek megvalósítására szeretné helyezni a hangsúlyt. Ezek között említette a nemzet fennmaradását, a nemzeti szuverenitás védelmét, a keresztény és értékalapú kultúra megőrzését, a demográfiai helyzet javítását, hosszú távon megfordítását. Alapértékként jelölte meg a munkaalapú társadalom építését.



Kásler Miklós szerint az a cél, hogy az iskolapadból kikerülő képzett szakemberek felkészültek legyenek a kor kihívásaira. A köznevelés területén lényeges célnak nevezte, hogy csökkentsék a korai iskolai elhagyás mértékét, felkészítsék a fiatalokat a munkaerő-piac kihívásaira. Szeretnék megerősíteni a pedagógiai szakszolgálatokat, jelentősen növelnék a gyógypedagógusok számát. A felsőoktatásban a magyar tradícióknak megfelelően Európa egyik legkiválóbb felsőoktatási rendszerét szeretné kialakítani Kásler Miklós.



A testület 8 kormánypárti igen, és 6 ellenzéki nem szavazattal támogatta Kásler Miklós miniszteri kinevezését.





Nagy István tovább fehérítené a mezőgazdaságot



Az agrárium területén a munkaerőhiány csökkentésére, a mezőgazdaság fehéredésének további elősegítésére, az öntözött területek nagyságának a növelésére, a feldolgozási kapacitások bővítésére lenne szükség - egyebek mellett ezeket mondta Nagy István agrárminiszter-jelölt a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülésén hétfőn, Budapesten.



Nagy István közölte: ötvenezer közfoglalkoztatottat irányítana át a versenyszférába az agrárium számára a munkaerőhiány okozta feszültségek oldására.





Szijjártó: Magyarország segít, hogy az elüldözött keresztények hazatérhessenek



Magyarország olyan stratégiát folytat, amely azt segíti, hogy az elüldözött közel-keleti keresztény közösségek visszatérhessenek szülőföldjükre, akik pedig otthon maradtak, emberhez méltó életet élhessenek - jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben a Közel-Kelet etnikai és vallási konfliktusainak áldozataira fókuszáló harmadik nemzetközi konferencián hétfőn.



A külgazdasági és külügyminiszter magyar újságíróknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Magyarország folytatja már megkezdett közel-keleti politikáját, amelynek keretében már több mint hárommilliárd forintot biztosított arra, hogy iskolákat építsenek, kórházakat újítsanak fel a térségben és ösztöndíjakat adjanak a fiatal keresztények számára. Ha sikertelen a helyiek visszatérésének segítése, akkor a megüresedett térségek újra a terrorszervezet bázisaivá válhatnak - szögezte le Szijjártó Péter.





Kásler: a kormányzat célja az értékteremtő kultúra



A magyar és egyetemes kultúra alapértékeinek megőrzését, fejlesztését nevezte a kultúra egyik legfontosabb feladatának Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterjelöltje az Országgyűlés kulturális bizottságának hétfői ülésén megtartott, kinevezés előtti meghallgatásán, melyet követően a bizottság többsége támogatta a jelölt kinevezését.



Kásler Miklós meghallgatásán olyan alapvetőnek nevezett értékeket helyezett programja középpontjába, mint a nemzet fennmaradása, a nemzeti szuverenitás védelme, a nemzeti, keresztény és értékalapú kultúra megőrzése és fejlesztése.



Mint hangsúlyozta, ennek feltétele a demográfiai helyzet javítása, valamint a munkaalapú társadalom erősítése, aminek az egyéni szabadságra és felelősségre kell épülnie.



A kulturális bizottság 8 igen és 6 nem szavazattal támogatta Kásler Miklós miniszteri kinevezését.





Benkő: határozott elképzeléseim vannak a honvédség jövőjéről



Jól ismeri a Magyar Honvédség múltját és jelenét, a jövőt illetően pedig határozott elképzelései vannak honvédelmi miniszterként Benkő Tibornak. A jelenlegi vezérkari főnök erről miniszteri meghallgatásán beszélt hétfőn az Országgyűlés honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottságának együttes ülésén.



Benkő Tibor kiemelte: 43 éves katonai múltja nyomán nem elmondásokból, hallomásokból, tankönyvekből ismeri, miről szól a katonai szolgálat. Pályája során belelátott a hazai és nemzetközi politikai irányítás, a civil kontroll, a katonai vezetés, a katonai és civil diplomácia jó, kevésbé jó és rossz példáiba is - fejtette ki.



Hitvallását három szóval jellemezte: hazaszeretet, hivatástudat és elkötelezettség.



Benkő Tibor azt mondta, többek között azért fogadta el Orbán Viktor miniszterelnök felkérését, mert látja és tapasztalja a kormány és a kormányfő, valamint katonái támogatását, továbbá egyetért a kormányfő azon szándékával, hogy a magyar emberek biztonsága érdekében szükség van egy erős honvédségre.