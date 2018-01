Kirabolta a postát Győr-Bácsán - Grafika készült az elkövetőről, mutatjuk a képet!

A rendőrség kéri, hogy aki az elkövető kilétével, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik - névtelensége megőrzése mellett - hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú" zöld számát, illetve a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság fegyveresen elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított egy ismeretlen férfi ellen. A férfi pénteken 11 óra 20 perckor fegyverrel vagy annak utánzatával kirabolta a győri 6. számú postahivatalt.Az elkövetőről grafika készült.

Pénteken történt

A Kisalföld Bácsáról jelentkező munkatársai szerint péntek kora este már nem tartózkodtak a rablás helyszínén a rendőrök, befejezték a nyomrögzítéseket.Olvasóink joggal kérdezhetik: miért a bácsai postát szemelte ki a rabló? Minden bizonnyal azért, mert a postát a tősgyökeres bácsaiakon kívül alig ismerik. Egyetlen ablakban egy munkatárs dolgozik, a posta ügyfélforgalma más győri postákhoz képest elenyésző. Így feltehetőleg a rabolt pénz sem lehet milliós nagyságrendű.Úgy tudjuk, nincs bekötött kamera a postában, ennek megfelelően nem készülhetett felvétel az elkövetőről. A rabló nem bántotta a posta dolgozóját. Valószínűleg volt helyismerete és ezt a tudását ki is használta. A kanyargós kicsi bácsai utcákon könnyen el lehet tűnni.Miután lement a péntek délutáni csúcs, késő délután, kora este enyhült a nyomás Győrön, gyakorlatilag megszűntek a torlódások a városban.Több Olvasónk jelentette, hogy a város főútjai szinte mindenhol bedugultak péntek délután. Különösen kritikus a helyzet az 1-es főúton, a kocsisor lépésben halad Abda irányába.

Fotók: Tudósító



Révfalu és Kisbácsa számos utcájában is ellenőriznek a rendőrök, megállítják az autósokat.



Olvasónk több helyszínen is ellenőrzésről számoltak be Győrben és Győr környékén.



"A Radnóti szobornál minden Győr felől érkező autót átvizsgálnak, nekem a csomagtartómba néztek be. Befelé is nagy a dugó" - jelentette olvasónk.



"Minden autóst, buszt átnéznek a városban, fegyveres férfit keresnek. A Sárási lehajtónál is állnak rendőrök, Győrzámolynál, Győrújfalunál is megnéznek minden autót" - írták a kommentelők az egyik győri Facebook-csoportban.

Egyre több a rendőr a helyszínen, az elmúlt percekben két kisbusszal érkeztek. A helyszínre hozták azt a nyomkövető kutyát is, akit legutóbb a győri rabszökéskor láthattunk. Mindez arra utal, hogy nemcsak a főutakon és az autókban keresik az elkövetőt, hanem a gyalogos menekülési lehetőséget is vizsgálják.Egy ismeretlen fegyverrel vagy annak utánzatával kirabolt egy győri postafiókot. A rendőrök jelentős erőkkel keresik a férfit - írja a police.hu.A rendőrségre pénteken 11 óra 20 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy ismeretlen férfi fegyverrel vagy annak utánzatával kirabolta Győr-Bácsán a 6. számú postahivatalt. A rendőrség a környéket lezárta, ellenőrző-átengedő pontokat állított fel és jelentős erőkkel megkezdte az elkövető felkutatását.A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen elkövető 175-180 centiméter magas, átlagos testalkatú, 30-40 év közötti férfi. A bűncselekmény elkövetésekor fekete, felirat nélküli kapucnis pulóvert, sötétkék nadrágot, sportcipőt és sötét szövetkesztyűt viselt.Ami különös súlyt ad a bűncselekménynek, hogy az épület közvetlenül az iskola mellett található, ahová alsós gyerekek járnak, elsőtől a negyedik osztályig.Az iskolába egy óra után érkeztek a szülők a gyerekekért. Az egyik iskolás elmondta, hogy semmit nem hallottak, csak az tűnt fel nekik hogy a kaput becsukták, és nem mehettek ki a szünetben sem az udvarra. Úgy tudjuk a tanítást is rendesen megtartották. Ugyan a rablás néhány tíz méterre történt tőlük, mégis olyan csendben, hogy a rendőrautók megérkezéséig erről senki nem értesült.Jelenleg a helyszínelés folyik az épületben és a környékén, az utcát lezárták.