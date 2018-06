Kisfia haláláért másokat hibáztat az oltásellenes apa

A házaspárt azzal vádolják, hogy hathetes fiuk agyvérzést kapott, mert nem kapta meg a szükséges K-vitamint születése után - valamint egyéb oltásai is elmaradtak - írja a borsonline.hu A baba 2013. január elsején lett rosszul, sugárban hányt. Anyjával egy ismerősük látta őket aznap vendégül, mert otthon nem volt jó a fűtés. A szállásadó akart orvost hívni, de az anya nem engedte, mondván, hogy ebben a férje dönt. Miután a baba már sápadt volt, nem is sírt, az asszony zokogva hívta a férjét, hogy jöjjön.Az apa próbálta vizzel itatni a babát, majd legalább fél óra múlva egyezett bele, hogy jöjjön az ügyeletes orvos.A tanúk szerint vele is kiabált, hogy nem ért a szakmájához, mert nem talált a babánál vénát. A kisfiú kórházba került, ahol az apa szintén cirkuszt rendezett, hogy miért szurkálják a gyereket? Végül a kicsi egy héttel később halt meg a kórházban.L. Csaba és venezuelai származású felesége a tárgyaláson indulatosan viselkedtek, az ügyeletes orvost, a mentőket és a kórházi dolgozókat hibáztatják gyerekük halaláért - sőt, még vendéglátójukat is, akivel az apát szembesítették a tárgyaláson. Ezzel szemben az ügyészség a házaspárt vádolja emberöléssel.Pénteken folytatódik az ügy tárgyalása a mentők kihallgatásával.