Kiskorúval lehetett viszonya a körmendi KDNP-s alpolgármesternek

A nyugat.hu tegnap számolt be róla, hogy lemondott Szabó Ferenc , Körmend alpolgármestere. Ekkor újságírói kérdésre azt nyilatkozta, hogy kutatói munkájára akar koncentrálni, de magánéleti problémái is hozzájárultak döntéséhez. Szabó a KDNP tagja, a lapnál úgy tudják, a pártbeli funkciói is megszűntek, de továbbra is a Fidesz-KDNP képviselőjeként akar dolgozni a képviselőtestületben.Az azóta a nyugat.hu -hoz eljutott információk alapján arra lehet következtetni, hogy nem magától mondott le, hanem lemondatták, mert feltételezhető, hogy egy fiatalkorú tanítványával volt viszonya. A botrány még 2016 karácsonya környékén pattant ki, amikor - úgy tudni -, a lány szülei egy véletlen üzenetből értesültek a viszonyról - írják.A lapnak többen is megerősítették, hogy a lány Szabó Ferenc korábbi tanítványa volt az egyik körmendi általános iskolában. A lány az utóbbi két évben a körmendi gimnáziumban tanult, de a botrány kipattanása után a szülei kivették onnan és egy másik város gimnáziumába íratták át. Szabó 30 éve tartó házassága is tönkrement, el is költözött közös otthonukból.