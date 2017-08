Kitálalt egy egykori hivatalvezető arról, hogyan befolyásolja a Fidesz a kormányhivatalok dolgozóit

– számolt be a Hír TV riportja alapján a Magyar Nemzet Varga – aki korábban somogyi kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságát vezette – arról számolt be, hogy tapasztalata szerint azonban 2014 után végletesen elfajultak a dolgok, és ez az államapparátusban is éreztette hatását: a bürokráciacsökkentésre hivatkozva Fideszhez hű bizalmi emberekkel töltötték fel főként a vidéki kormányhivatalok vezetését, az urambátyám viszonyok, a hatalmi alapú megfélemlítés korábban elképzelhetetlen méreteket öltött.Az egykori hivatali vezető szerint a Fidesz az államigazgatási adatbázist is felhasználja a Jobbik ellen indított telefonos lejárató kampányához, mint mondta, tud olyan esetekről, amikor kormányhivatalnokok adták ki aktivistáknak a méltányossági nyugdíjra jogosultak elérhetőségeit.