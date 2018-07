Kitüntette Szijjártó Péter a Magyarországot védő, és ezért hazarendelt francia nagykövetet

fotó: MTI

Az eseményen a magyar tárcavezető azt mondta, hogy a világ gyorsan változik, váratlan fejleményeket produkál. Példaként említette a gazdasági és a fizikai biztonság folyamatos átalakulását.Éric Fournier olyan időszakban szolgált, amely talán a legintenzívebb volt a világpolitikában az elmúlt évtizedekben. Régi szövetségek bomlottak fel, újakat kötöttek, és reális azt várni, hogy az elkövetkezendő évek folyamatai sem lesznek kevésbé mélyek - jelentette ki Szijjártó Péter.Az "új világrendben" minden országnak az a kötelessége, hogy megvédje a saját biztonságát, szuverenitását, identitását - hangoztatta.A miniszter megjegyezte, hogy sok a vita az európai közéletben. Ezt alapvetően jó hírnek nevezte, hiszen mikor lenne nagyobb szükség disputára, mint akkor, amikor az európai integráció a történetének talán legsúlyosabb kihívásaival áll szemben.A baj azzal van, hogy a vita nem a józan ész talaján áll, hanem gyorsan emocionálissá vált: "a képmutatás és a politikai korrektség tartja béklyóban" - fogalmazott. Kiemelte: azt akarják, hogy ne bélyegezzék meg egyből azt, akinek az álláspontja akár kicsit is eltér a fősodortól; a másféle véleményeknek ugyanúgy legyen létjogosultságuk.Szijjártó Péter üdítőnek nevezte, hogy vannak olyan diplomaták, akik meg tudják őrizni a józan eszüket. Az egész liberális elvárásrendszer azon alapszik, hogy mindenki nyíltan elmondhatja, mit gondol - jegyezte meg.A mai európai viták közepette szövetségesekre, barátokra van szükség, és Magyarországnak ilyen Éric Fournier - hangoztatta a tárcavezető.A jó diplomata ismérve, hogy következetesen képviseli hazája álláspontját, de közben a realitásérzékét is megőrzi. Ennek az elvárásnak Éric Fournier teljes mértékben megfelel - értékelt.Azt mondta, hogy a nagykövet sokat tett a magyar-francia kapcsolatok fejlesztéséért, amiért hálásak. Fontos szerepet játszott abban a folyamatban is, amelynek nyomán Franciaország ma már a hetedik legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Tavaly több mint nyolcmilliárd eurónyi forgalmat tudtak bonyolítani - közölte a miniszter.Azt mondta, Éric Fournier fenntartotta a francia befektetési kedvet. Mintegy hatszáz francia vállalat negyvenezer magyar embernek ad munkát, és az sem véletlen, hogy a kormány hat francia vállalattal stratégiai együttműködési megállapodást kötött.Szijjártó Péter kiemelte, hogy néhány távozó nagykövetet már kitüntettek, ennyien azonban még akkor sem vettek részt az ünnepségen, amikor "a világ első számú szuperhatalmának" diplomatáját ismerték el.A középkereszt nemcsak a múltnak szól, hanem a jövőnek is: azt várják, hogy Éric Fournier az elkövetkezendő időszakban változatlanul Magyarország barátja lesz, segít abban, hogy hiteles kép alakuljon ki Nyugat-Európában a magyarokról - mondta a miniszter.A francia nagykövet hangsúlyozta: úgy írta le az országot, ahogy elkezdte megismerni, próbálta elmagyarázni a kormányának, hogy milyenek a magyarok, milyen a magyar valóság.Célja az volt, hogy eloszlasson egy sor olyan tévhitet, amely "misztériumként" lengi körül Magyarországot. Küzdenie kellett, hogy a magyar álláspont ismertebbé váljon egy olyan közegben, ahol erősen körülhatárolt kategóriákba sorolják be az államokat - nyomatékosította Éric Fournier.Úgy vélekedett, hogy Európának megvan a képessége ahhoz, hogy felálljon, kilépjen a válságból.A nagykövet örömteli pillanatnak nevezte a kitüntetés átvételét, amelyre távozása előtt két nappal kerítettek sort. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy vissza fog térni Magyarországra, ahol - mint mondta - valódi barátságokat kötött.Benkő Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára felidézte, hogy Éric Fournier 2015 októbere óta vezette a budapesti francia nagykövetséget. Hivatali ideje során dinamizálódtak a magyar-francia kapcsolatok, élénkült a politikai párbeszéd - hangoztatta.A klímakérdések megoldása érdekében folyamatos az együttműködés a két köztársasági elnök között - jelezte Benkő Levente, hozzáfűzve: egyes európai uniós témákban is továbbfejlődött a kooperáció. Élénkültek a gazdasági kapcsolatok, sok francia cég folytat mindkét fél számára gyümölcsöző tevékenységet Magyarországon.Benkő Levente elismerően szólt arról, hogy Éric Fournier megtanult magyarul.Közölte: Áder János köztársasági elnök a magyar-francia kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként adományozta a Magyar Érdemrend középkeresztjét a nagykövetnek.