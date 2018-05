Kocsis: a cél a keresztény kultúra megőrzése, a külső határok védelme

A politikus bejelentette egyúttal: kérik a "Stop Soros" törvénycsomag parlamenti tárgyalásának folytatását és a migrációellenes alkotmánymódosítás újbóli Országgyűlés elé terjesztését.



Kocsis Máté frakcióvezetővé választását a posztról leköszönt Gulyás Gergely - a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter - jelentette be a Fidesz-frakció alakuló ülése után. Jelezte, a nagyobbik kormánypárt képviselői egyhangú döntést hoztak.



Gulyás Gergely közölte: az Országgyűlés elnökének továbbra is Kövér Lászlót, alelnökének Lezsák Sándort és Jakab Istvánt jelöli a Fidesz-frakció - a KDNP jelöltje Latorcai János -, míg a törvényalkotási bizottság elnökének - aki egyben parlamenti alelnök is - Hende Csabát. Jegyzőnek Gelencsér Attilát, Szűcs Lajost, Tiba Istvánt és Bodó Sándort delegálja a Fidesz. A tisztségviselők megválasztásáról a tervek szerint az Országgyűlés jövő keddi alakuló ülésén döntenek is.



Kocsis Máté arról számolt be, hogy a Fidesz frakcióvezető-helyettesének Selmeczi Gabriellát, Balla Györgyöt, Halász Jánost, Kubatov Gábort, Zsigó Róbertet, Bánki Eriket, Németh Zsoltot, Hende Csabát és Bóna Zoltánt választották.



Döntöttek a bizottsági elnöki posztok kormánypárti jelöltjeiről is. A külügyi bizottság élére Németh Zsoltot, a gazdasági bizottság elnökének Bánki Eriket, az igazságügyi bizottság elnökének a KDNP-s Vejkey Imrét, a honvédelmi és rendészeti bizottság vezetőjének Kósa Lajost, a nemzeti összetartozás bizottság elnöki posztjára Pánczél Károlyt, a kulturális bizottság élére Pósán Lászlót, az európai ügyek bizottsága elnökének Hörcsik Richárdot jelölik, a mezőgazdasági bizottságot pedig Font Sándor vezetheti - tájékoztatott.



Kocsis Máté kérdésre arról is beszámolt, hogy a VIII. kerületi időközi polgármester-választáson - amelyetképviselővé választása miatt kell tartani - Sára Botond alpolgármestert indítják a kormánypártok. A polgármester-választáson tervezett ellenzéki koordinációt úgy kommentálta: az ellenzéki pártok azt állítanak jelöltnek, akit óhajtanak. Annyit azonban megjegyzett, a választókkal szembeni tiszteletlenségnek tartja, hogy két hónappal az időközi választás előtt a baloldal által támogatott jelölt még nem ismert. Az pedig önmagáért beszél, hogy a baloldaliak megint úgy akarnak választást nyerni, hogy el sem indulnak rajta - tette hozzá.



A migrációellenes alkotmánymódosítási javaslatról szólva Kocsis Máté úgy fogalmazott: arról az előterjesztésről van szó, amelyet 2016-ban a Jobbik köpönyegforgató politikája miatt nem fogadott el az Országgyűlés.



Azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik a parlament alakuló ülésének napján kordonbontást tervez a Kossuth Lajos téren, Gulyás Gergely azt válaszolta: jó lenne, ha ennyi idő után a Jobbik beismerné a választási vereséget, és ennek megfelelően dolgozna. A Fidesz 2007-es kordonbontására utalva jelezte: akkor már hónapok óta le volt zárva a Kossuth tér, "most pedig arról van szó, hogy az alakuló ülés rendjét senki ne zavarhassa meg".



Gulyás Gergely kérdésre arról is beszélt, céljuk, hogy az Országgyűlés úgy menjen el nyári szünetre - ami akár július végén is lehet -, hogy a jövő évi költségvetést elfogadták.