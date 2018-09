Kocsis Máté: a Sargentini-jelentésről ordít, hogy bevándorláspárti

A Sargentini-jelentésről ordít, hogy bevándorláspárti - mondta a Fidesz frakcióvezetője pénteken Budapesten újságíróknak.



Kocsis Máté szerint ezt bizonyítja, hogy a jelentést javarészt Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek és médiafelületek állították össze nyíltan bevándorláspárti brüsszeli politikusokkal.



Megjegyezte, a jelentést készítő európai parlamenti képviselő, Judith Sargentini olyan szervezetekkel egyeztetett, mint például A Város Mindenkié csoport, a MigSzol, az RTL Csoport és a 444.hu.



A zöldpárti képviselő kizárólag baloldali, illetve liberális médiafelületekkel és civil szervezetekkel egyeztetett, ez alapján nem is vehető komolyan a jelentése - jelentette ki a fideszes politikus, hozzáfűzve: különösen érdekes, hogy a Transvanilla egyesület miképpen tudja megítélni a magyar jogállamiság helyzetét, miért volt nélkülözhetetlen a véleményük kikérése.



A Sargentini-jelentésben számon kérik, hogy Magyarország nem vesz részt a kvótarendszerben, továbbá a szigorú bevándorlási szabályokat, a "Stop Soros" törvénycsomagot, valamint a magyar rendőrökre rátámadó Ahmed H. ügyét is - sorolta a frakcióvezető.



Szerinte a Sargentini-jelentés lényege, hogy a készítője és a bevándorláspárti brüsszeli politikusok meg akarják bélyegezni Magyarországot, mert a magyar emberek többször is úgy döntöttek, nem akarnak teret engedni az illegális bevándorlásnak, és megvédik a magyar határt.



Kocsis Máté hozzátette, hogy a dokumentumban számos olyan megállapítás is van, amely nem kapcsolódik szorosan a bevándorlás kérdéséhez, de mindenképpen valótlanságokat állít Magyarországról.



A politikus megerősítette, hogy a Fidesz-frakció országgyűlési határozatot fog benyújtani, amelyben visszautasítja a bevándorláspárti brüsszeli politikusok vádjait és a jelentésben foglaltakat.



Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hét percben szólalhat majd fel a jelentésről szóló európai parlamenti vitában, Kocsis Máté azt válaszolta: a kormányfő hét percben is meg tudja védeni Magyarországot. Azonban az eljárásjogi szabályok körüli trükközés és a miniszterelnöknek biztosított felszólalási idő sokat elárul az eljárás koncepciós mivoltáról - tette hozzá.