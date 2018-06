Kontrát: legyen büntethető, ha valaki illegális migrációt szervez!

A Stop Soros törvénycsomag lényege, hogy büntethető legyen, ha valaki illegális migrációt szervez, vagy ennek érdekében a magyar törvények kijátszására buzdít - mondta Kontrát Károly , a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden, az Országgyűlésben.Az államtitkár expozéjában kifejtette: ma azért támadják Magyarországot és annak kormányát, mert az a Soros-terv útjában áll, amelynek végrehajtása "egyre sürgősebb ellenfeleinknek". A következő időszakban meg kell küzdeni a Brüsszel által tervezett kötelező kvótákkal, és azzal is számolni kell, hogy milliók készülnek Európába vándorolni Afrikából és a Közel-Keletről.Meg kell védeni Magyarországot, a keresztény kultúrát az illegális migrációtól - jelentette ki Kontrát Károly. Kiemelte: a kormány által felépített műszaki, valamint élőerős és jogi határzár eddig megvédte Magyarországot, de a jövőben ennél is több védelem kell.Kontrát Károly elmondta, hogy a büntetőtörvénykönyv módosításával új büntetőjogi tényállást vezetnek be, azaz lehetővé válik a jogellenes bevándorlás szervezésével szembeni hatékony és eredményes fellépés. Hangsúlyozta, hogy a cél, a szervezői tevékenység szankcionálása.Azt a szervezői tevékenységet büntetnék, amely alkalmas arra, hogy a menedékjogi eljárás kezdeményezését lehetővé tegye azoknak, akik olyan országból érkeznek, ahol nincsenek közvetlen veszélyben. A szervezői tevékenység irányulhat arra is, hogy tartózkodási jogcímet szerezzenek a jogellenesen belépőknek - mutatott rá.Kontrát Károly kiemelte: minősített esetnek fog számítani, ha valaki anyagi eszközökkel segíti az illegális bevándorlást, vagy ezt a tevékenységet rendszeresen folytatja. Szervező tevékenységnek minősül különösen a határmegfigyelés szervezése, információs anyagok készítése, terjesztése és a hálózatépítése. A jogellenes bevándorlás segítése mint bűncselekmény elzárással sújtható, és elkövetőivel szemben a 8 kilométeres zónából való kitiltásnak van helye - közölte a parlamenti államtitkár.Hozzátette: mivel Magyarországon a határellenőrzés a rendőrség hatáskörébe tartozik, a rendőrségi törvényt javasolják kiegészíteni a jogellenes bevándorlás megakadályozására vonatkozó hatáskörrel.Bevezetnék a határbiztosítási távoltartás intézményét, azaz bizonyos bevándorlással összefüggő bűncselekmények - például embercsempészés, vagy határzár megrongálása - gyanúsítottjai nem tartózkodhatnak az államhatáron, valamint annak 8 kilométeres sávján belüli területen.Kontrát Károly szerint az új rendőri intézkedés bevezetésével a rendőrség eleget tud tenni az alaptörvényben rögzített, államhatár védelmét előíró kötelezettségének.A törvényjavaslat kimondja, hogy aki a határbiztosítási távoltartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el.Biztosítanák a rendőrség számára, hogy az említett bűncselekmények elkövetése esetén, kezelhesse a gyanúsítottak adatait, ezzel is áthidalva azt az időszakot, amíg az adatokat feltöltik a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe.Kontrát Károly kitért arra, hogy a szabad mozgás jogával nem rendelkező külföldiek magyarországi tartózkodási kérelmének benyújtását érintő alapvető szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Így szükséges volt, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról a sarkalatosság jegyében rendelkezni.A menedékjog iránti kérelem nem fogadható el, ha a kérelmező olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol nem volt közvetlen veszélyben - ismertette a parlamenti államtitkár.