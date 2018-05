Korábban is volt durva balesete a a ceglédberceli végzetes előzés sofőrjének

A 38 éves Peter K. Szlovéniában dolgozó mezőgazdasági munká­sokat szállított haza Maros megyébe, vezetés közben azonban élőben közvetített Face­book-oldalán. Ezt akkor sem hagyta abba, mikor előzni kezdett. Éppen a videóra érkező kommenteket olvasgatta, amikor fékezés nélkül egy homokot szállító kamionba rohant, és a buszban ülő 9 ember szörnyű halált halt. A Bors utolérte a désfalvai férfi egyik ismerősét.– Pár évvel ezelőtt Mikefalván belerohant egy szabályosan közlekedő autóba, amiben két nő utazott. A fiatal sofőr kómába esett, a másikuk súlyosan megsérült. Furcsa, de Peter csak pénzbírságot kapott – mesélte az ismerős.A ceglédberceli baleset ugyanakkor nem pusztán a gyászoló családok tragédiája, hanem több aggasztó jelenségre is rávilágít. A 4-es út ceglédberceli szakaszán szinte mindennaposak a balesetek. A Közlekedéstudományi Intézet statisztikái szerint a legveszélyesebb szakaszok egyike, itt vesztette életét 2004-ben Bubik István színész, tavaly pedig a szigligeti színház egyik munkatársa is. A KSH 2016-os statisztikája szerint tizenhárman haltak meg itt.– Az útszakasz nagy része csak kétsávos, viszont a forgalom nagyon sűrű, így megesik, hogy nem tudnak előzni, ekkor kisebb konvojok alakulnak ki – magyarázta a Borsnak Pausz Ferenc közlekedési szakember.– A sofőrök többségéről már messziről látni, hogy azt nézi, mikor tud előzni. Kialakul egyfajta ideges hangulat is, és eljutnak egy olyan szintig, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mint kellene. Tapasztalataink szerint a balesetek nagy része előzés közben következik be.A médiában híradásai szerint a sofőr "élőben" közvetített telefonjáról az egyik közösségi portálra, amikor a baleset történt. A lapok feltételezik, hogy egy a közvetítéséhez fűzött kommentár olvasása vonta el a figyelmét a szembe jövő teherautóról. A frontális ütközésben a kisbusz valamennyi utasa, kilenc román állampolgár vesztette életét . Az áldozatok valamennyien alkalmi mezőgazdasági munkából éltek. A tragédia napján is egy ilyen útról tartottak hazafelé Szlovákiából.