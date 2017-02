Kórházigazgató: minden beteg gyereket ellátnak

Velkey György azt mondta, most a kapacitások telítettek, de ennek is megvan a rutinja: az elmúlt napokban folyamatosan egyeztettek az intézményvezetőkkel és intenzívosztály-vezetőkkel.



A kórházigazgató hozzátette: máskor nem szokott ennyire kiéleződni a helyzet, az intenzívosztályok kihasználtsága általában 50 százalékos. A Beteshda Kórházban jelenleg egy szabad hely van - hangzott el a vasárnap déli híradóban.



Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója az M1-nek azt mondta: jelenleg három gyereket kezelnek hörgőgyulladással. Hozzátette: ha a gyermek időben megkapja a kezelést, viszonylag gyorsan, néhány napon belül rendbejöhet.



Szombati számában a Népszava írt arról, hogy megteltek a fővárosi gyermekintenzív ágyak, ezért a tisztifőorvos előre láthatóan a jövő hét közepéig nem engedi, hogy máshol ellátható intenzíves beteget a közép-magyarországi régióba hozzanak.



Az országos tisztifőorvos körlevélben utasította az egészségügyi intézményeket, hogy Budapestre lehetőleg ne küldjenek lélegeztetőgépre szoruló beteget, mert megteltek a fővárosi gyermekintenzív ágyak. A szaktárca tájékoztatása szerint amióta az Országos Mentőszolgálat végzi az intenzív ágyak nyilvántartását, most fordult elő először ilyen szükséghelyzet.



A közvetlen kiváltó ok az, hogy az utóbbi időben túlzottan megnőtt a csecsemő- és kisgyermekkorú, azonnali lélegeztetésre szoruló bronchiolitises (vírus okozta hörgőgyulladásos) betegek száma.

A minisztérium prognózisa szerint a korlátozást várhatóan a jövő hét



tartják fönn. A tárca azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az égési és a speciális szakellátást igénylő gyermekek számára továbbra is biztosítják az ország egész területéről az ellátást a fővárosi kórházak.