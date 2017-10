Korlátozhatják az elítélteknek küldött csomagok tartalmát

Átírnák az elítélteknek küldhető csomagokkal kapcsolatos szabályokat - írja a kormány által az egyes büntető tárgyú törvények módosítása érdekében benyújtott előterjesztésre hivatkozva a Népszava.



A lap keddi számában emlékeztet arra, hogy a hatályos szabályok szerint az elítéltek általában havi egy alkalommal kaphatnak csomagot, s abban bármit küldhetnek nekik, amit a fogvatartottak a zárkában is jogszerűen maguknál tarthatnak: például a tisztálkodási és mosószereket, bizonyos élelmiszereket, dohánytermékeket, írószereket, zsebrádiót, karórát.



Ezután a csomagban mindent lehet küldeni, amit az elítélt magánál tarthat, kivéve az élelmiszert, a tisztálkodási szereket és a dohányárut. Az elítélt kapcsolattartója ezeket a "tiltott" termékeket saját költségén megrendelheti a börtönboltban, vagyis a törvénymódosítás elfogadása után a hozzátartozók csak a börtönboltokban vásárolhatnak be a rács mögé került rokonnak, és ez beleszámít a havi egy csomagba.



Az előterjesztés ráadásul azért is visszás a lap szerint, mert a szakutasítás szerint az élelmezési alapnorma napi 420 forint plusz áfa, ebből kell kihozni egy reggelit, egy ebédet és egy vacsorát.