Kormány: a "Stop Soros" és az alkotmánymódosítás a magyar emberek akaratát érvényesíti

A "Stop Soros" törvénycsomag és az alkotmánymódosítás a magyar emberek akaratát érvényesíti, újabb erős védelmet jelent az országnak az illegális migráció ellen - közölte szerdán, a javaslat elfogadása után a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.



A parlament szerdai ülésén a kétharmados támogatást igénylő előterjesztést 160 igen szavazattal, 18 nem ellenében fogadta el.



A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében azt írta, a megerősített védelemre szükség van, mert "az Európát sújtó tömeges bevándorlás folyamatos, a Soros-hálózat és a brüsszeli bevándorláspárti politika pedig azzal fenyeget, hogy hazánkat is migránsokkal akarják elárasztani".



Hangsúlyozták: a kormány számára Magyarország az első, ezért az alkotmánymódosítással megerősítik az ország szuverenitását és megtiltják idegen népesség betelepítését Magyarországra. Az alaptörvény kimondja tették hozzá -, hogy az Országgyűlés beleegyezése nélkül nem telepíthető be bevándorló az országba, és nem kaphat menedéket az, aki a biztonságos országon keresztül érkezett Magyarországra és nincs kitéve üldöztetés veszélyének.



A büntető törvénykönyv módosítását is tartalmazó "Stop Soros törvénycsomag" pedig büntethetővé teszi az illegális bevándorlás szervezését, ennek értelmében büntethető lesz mindenki, aki illegális migrációt szervez és a magyar törvények kijátszására buzdít - olvasható a közleményben.