Kormányközeli kézbe került a Mandiner

Új tulajdonosa van a Mandinernek, mégpedig Orbán Viktor korábbi tanácsadója, illetve az utóbbi időben Habony hitelezőjeként elhíresült Tombor András.Tombor a napokban hozta létre a Mandiner Press Kft. nevű céget, amely mostanra már a Mandiner impresszumában is olvasható.Az üzlettel kapcsolatban az, hogy hiába nem igazán komoly a Mandiner elérése, annak megszerzése stratégiailag mégis fontos lehet a Habony-közeli körnek, mert elsősorban jobboldali szavazók olvassák, viszont korábban itt is megjelentek olyan kormányzati kritikák, amik konzervatív/jobboldali íróktól érkeztek. Az ilyen jellegű írások barátságosabb hangvételbe való terelése sokat számíthat a kampány során.Az Átlátszó megjegyzi, hogy két munkatárs neve (Bukovics Martin és Bakó Beáta) már ki is került az impresszumból.