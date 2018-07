Kormánypártok: továbbra is a Soros-hálózat mozgatja a szálakat az Európai Parlamentben

A kormánypártok szerint továbbra is a Soros-hálózat mozgatja a szálakat az Európai Parlamentben (EP) - mondta Hollik István szombaton Budapesten.



A Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője a sajtótájékoztatóján kifejtette: az Európai Parlament csütörtökön elfogadott egy állásfoglalást, amely jól mutatja, hogy továbbra is Soros György hálózata mozgatja a szálakat az EP-ben, az állásfoglalással ugyanis rá akarják kényszeríteni a tagállamokra, hogy a migrációt segítő Soros-szervezetek ne legyenek büntethetőek.



Hollik István rámutatott, az állásfoglalást támogatták Soros György brüsszeli szövetségesei, és hatvan képviselő rögtön levélben is üdvözölte azt. Megjegyezte: az aláírók között volt "a Magyarországot támadó Soros-jelentés előadója, Judith Sargentini, a Gyurcsány-párti Niedermüller Péter és a balliberális Jávor Benedek is".



Az állásfoglalás azt mutatja, még mindig a Soros-hálózat fogságában van az EP, hiszen az állásfoglalás szinte szó szerint megegyezik a Soros-hálózat nemzetközi migránspárti kampánya, a Welcoming Europe célkitűzéseivel, legalizálni akarják és alapjoggá tenni a migrációt, és megakadályozni, hogy a bevándorlást támogató szervezetek büntethetőek legyenek - fejtette ki Hollik István.



A politikus szerint az EP-ben így akarják "tisztára mosni" a bevándorlást támogató Soros-hálózatot. Hollik István hangsúlyozta: az illegális bevándorlás bűncselekmény, így az illegális bevándorlás szervezése és támogatás is az.



Megjegyezte: ezért fogadták el Magyarországon a "Stop Soros" törvénycsomagot, amely mellett ki fognak tartani, akkor is, ha Soros György és brüsszeli szövetségesei újabb támadást indítanak Magyarország ellen.



A szóvivőt kérdezték azzal kapcsolatban is, hogy Szanyi Tibor MSZP-s EP-képviselő korábban arról beszélt, a Sargentini-jelentés túl enyhén fogalmazott, és a migrációs válság nem létező probléma.



Hollik István szerint Szanyi Tibor ezzel újabb tanújelét adta a "hazaárulásnak", amiben "mindig is élen járt". Mint mondta, a Sargentini-jelentés "hemzseg a tárgyi tévedésektől" és politikai vádakat fogalmaz meg Magyarországgal szemben.



Hollik Istvánt kérdezték a vasárnapi budapesti időközi önkormányzati választásokkal kapcsolatban is. A politikus kifejtette: mind az V., mind a VIII. kerületben a Fidesz-KDNP jelöltjei megtesznek mindent, hogy elnyerjék a választók bizalmát, ahogy eddig is ezért dolgoztak és ezután is ezt teszik majd.