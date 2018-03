Kormányszóvivő: a röszkei támadás szervezése is a ˝Soros-hálózathoz˝ kapcsolódik

A kormányszóvivő szerint a 2015-ös "röszkei támadás" szervezése is a "Soros-hálózathoz" kapcsolódik. Kovács Zoltán hétfőn Budapesten, újságírók előtt azt mondta, a kormány kiemelten foglalkozik a "Soros-hálózat" működésével kapcsolatosan napról napra nyilvánosságra kerülő hírekkel, hangfelvételekkel. Példaként említett egy olyan korábbi nyilatkozatot, amely szerint a "Soros-hálózat" kétezer embere dolgozik a magyar miniszterelnök és Magyarország ellen.A kormányszóvivő szerint a határzár tiltott átlépéséért és társtettesként elkövetett terrorcselekményért nem jogerősen elítélt röszkei zavargó, Ahmed H. tetteinek "mentegetése", az ehhez kapcsolódó nemzetközi lejárató kampány és a nemzetközi közvélemény félrevezetése egyaránt arról tanúskodik, hogy a "röszkei támadást" is a "Soros-szervezet" hajtatta végre, amelynek semmi sem drága. Minden eszközt felhasznál, hogy az említett kétezer ember a lehető leghatékonyabban tudja végrehajtani Soros György elképzeléseit - mondta, idesorolva külföldi kormányok befolyásolását, illegális adatgyűjtést és nemzetközi szervezetek ellátását torzított adatokkal.Nyilvánvalónak nevezte, hogy a jövő vasárnapi választáson a "Soros-hálózat" egy olyan bevándorláspárti kormányt akar hatalomba helyezni, amely kiszolgálja az érdekeit, céljait, ezek középpontjában a Magyarországot és Európát védő határkerítés lebontásával.Mindezek miatt van szükség a "Stop Soros" törvénycsomagra, amellyel kapcsolatban gondoskodni fognak arról, hogy az új Országgyűlés a lehető leggyorsabban elfogadja, ez a jogszabály garantálhatja ugyanis, hogy a "Soros-szervezetek" elképzelései ne valósulhassanak meg - közölte a szóvivő.Kovács Zoltánt megkérdezték arról, hogy a Magyar Nemzet információi szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A kormányszóvivő erre úgy reagált: "ez kampánykamu, szemenszedett hazugság, Simicska médiájának pedig üzenjük, hogy a whisky nem jó tanácsadó".A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felvetésekre azt válaszolta: az elektromos árammal fűtők esetében - akik a fogyasztók kevesebb, mint egy százalékát teszik ki - nem lehetett olyan rendszert kialakítani, amelyben egyértelműen vissza lehetett volna ellenőrizni a jogosultságot.A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál tartott Együtt-akcióra Kovács Zoltán úgy reagált: jobb lenne, ha Juhász Péter, az Együtt elnöke inkább a "bukásának" a következményeivel szembesülne.A kormányszóvivő azt nem kívánta kommentálni, hogy egy első fokú bírósági döntés szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde visszaélt a jogkörével bírósági vezetők kinevezésénél. Bírósági ügyekkel a kormány nem foglalkozik, a bíróságok szervezetéhez kapcsolódó kérdésekkel pedig nem is foglalkozhat - mondta a szóvivő.