Kormányszóvivő: egész Európában érvényesülnie kell a nép akaratának

Egész Európában érvényesülnie kell a nép akaratának az illegális bevándorlás kezelésének tekintetében - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján.A kormányszóvivő kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken részt vesz az EU állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján, ahol már régóta előkészített és megoldatlan kérdések sora szerepel a napirenden. Olyan fontos kérdésekről tárgyalnak majd, mint a következő többéves uniós költségvetés, a Brexit, az Oroszországhoz fűződő viszony, valamint az Egyesült Államokkal kibontakozóban lévő kereskedelmi háború, de a legfontosabb téma az illegális migráció lesz - mondta.Úgy vélte, az elmúlt hetekben a migránsokat szállító hajóktól kezdve az új olasz intézkedéseken át a minicsúcsig számtalan formában vetődött fel, hogy milyen kihívások elé állítja Európát az illegális migráció kezelése.Kovács Zoltán kiemelte: Magyarország az elmúlt időben tett intézkedéseivel felkészült, hogy határozottan és egyértelműen képviselje a továbbiakban is azt az álláspontot, amelyet az elmúlt három évben talán a legkövetkezetesebben képviselt a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök.Hangsúlyozta: ezen álláspont szerint az illegális bevándorlást meg kell állítani, nem megszervezni, az európai határokat meg kell védeni, ami nem képesség, hanem akarat kérdése. Emellett pedig akik illegális módon érkeztek Európába, azokat vissza kell vinni a hazájukba - tette hozzá.Kovács Zoltán kijelentette: európai megoldás csak az európai emberek akaratán nyugodva jöhet létre, és az európai emberek véleménye arról árulkodik, hogy a magyarok véleményével egybecsengően azt gondolják, a migrációt meg kell állítani, a határokat meg kell védeni.Úgy látja, elképzelhetetlen minden más megoldás, amely kvótákból, szétosztási mechanizmusokból vagy a tagállamok szuverenitását és lehetőségeit csorbító megoldásokból indul ki. Magyarország példát mutatott, hogy fel lehet készülni a kihívásokra, lehetséges határozott ellenlépéseket és eszközöket fogatosítani - közölte.A kormányszóvivő a közigazgatási létszámstopra vonatkozó kérdésre elmondta: az elmúlt években nyilvánvalóvá tették, hogy milyen elvek, célok mentén dolgoznak a közigazgatás tekintetében. Ennek egy része a bürokráciacsökkentés, ami szinten tartást jelent, vagyis csak akkor léphet be valaki a közigazgatásba, ha valaki távozik onnan - mutatott rá.Egy a CEU-val kapcsolatos kérdésre közölte: nem az egyetem vagy a New York-i oktatási hatóság dönti el, hogy az intézmény megfelel-e a feltételeknek, hanem a magyar szakemberek. A CEU működését jelenleg semmi nem veszélyezteti, az adott keretek között működhet - mondta.