Kormányszóvivő: ma is meg kell küzdenünk a magyar szabadságért és függetlenségért

Ahogy 1848-ban, úgy ma is meg kell küzdenünk a magyar szabadságért és függetlenségért, ezért mindenkire szükség van, aki ezért képes és hajlandó bármit feláldozni - mondta Kovács Zoltán.



A kormányszóvivő kiemelte: mindenkit, akinek fontos a magyar szabadság, függetlenség és szuverenitás ügye, várnak március 15-én a Kossuth térre, ahol 14 órakor kezdődik a díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.



Szeretettel várunk a Parlament elé mindenkit, aki békés és ünnepi hangulatban szeretne emlékezni 1848 hőseire - tette hozzá.



Kovács Zoltán azt mondta, nagy szeretettel várják a Békemenet résztvevőit is, és remélik, hogy minél nagyobb számban csatlakoznak majd hozzájuk a Kossuth téri díszünnepségen.



A kormányszóvivő arról beszélt, nem szabad hagyni, hogy helyettünk mások döntsenek az ország sorsáról, és ezért is fontos, hogy minél többen ünnepeljenek együtt csütörtökön a Kossuth téren.



A március 15-ei központi rendezvényeket szervező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) sajtófőnöke szombaton, szintén a Kossuth téren ismertette az idei március 15-ei nemzeti ünnep részletes programjait, melyekre több ezer embert várnak.



Kiss Anita kifejtette: március 15-én, jövő csütörtökön reggel 9 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek az ünnepi programok. A nemzeti lobogót katonai tiszteletadással, Áder János államfő és Kövér László házelnök jelenlétében vonják majd fel. A díszünnepség Orbán Viktor miniszterelnök beszédével szintén az Országház előtt 14 órakor kezdődik.



A budai Várban is számos rendezvénnyel várják egész nap az ünneplőket, családokat. Lesz többek között vásár, táncház, lósimogató, csatabemutató, továbbá különböző játékok, kézműves foglalkozások, koncertek és színházi előadások. Valamennyi rendezvényen ingyenes a részvétel - fejtette ki az NFM sajtófőnöke hozzátéve: az ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos információk, köztük a közlekedési információk megtalálhatóak a marcius15.kormany.hu oldalon.



Az ünnepség biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs most is egész nap ülésezik majd.