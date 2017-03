Kormányszóvivő: politikai támadások érik a jogi határzár szigorítását

Kovács Zoltán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken úgy fogalmazott, hogy a migrációval kapcsolatban az elmúlt években már sokszor látott "koreográfia" ismétlődik most meg: külföldről pénzelt "úgymond jogvédő szervezetek" megalapozatlanul kritizálják a magyar kormányt, amire "megfelelőképpen reagálnak" a brüsszeli bürokrácia, valamint az ottani baloldali és liberális pártok soraiból.



A kormányszóvivő azt mondta, be fogják bizonyítani, hogy a törvény teljes mértékben összhangban van az Európai Unió (EU) jelenlegi szabályozásával.



Kovács Zoltán szerint az élet "az elmúlt években megmutatta", hogy a migránsok "üzemszerűen élnek vissza" a politikai menedékjog iránti kérelemmel, amelyet arra használnak fel, hogy eltűnjenek a schengeni határokon belül. Kiemelte: minden eszközzel biztosítani kell, hogy az illegális bevándorlók ne léphessenek az EU területére.



A kormányszóvivő Paks II.-ről is beszélt, leszögezve: a beruházás az olcsó elektromos áram kulcsa a következő ötven-hatvan évre.